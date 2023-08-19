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صحة

يتميّز بعدد كبير من الطفرات.. اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا في المملكة المتحدة لأول مرّة!

Lebanon 24
19-08-2023 | 00:36
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أعلنت وكالة الصحة البريطانية (UKHSA) عن اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا (BA.2.86) في المملكة المتحدة، يتميز بعدد كبير من الطفرات.

وقالت الوكالة في بيان نشر يوم الجمعة على الموقع الإلكتروني لحكومة البلاد: تم اكتشاف هذا المتغير في المملكة المتحدة يوم الجمعة 18 آب"، مضيفاً: "تم تأكيد اكتشاف حالة واحدة فقط حتى الآن لدى شخص ليس له سجل سفر حديث، ما يشير لوجود درجة معينة من إمكانية الاتصال المعدي داخل المملكة المتحدة".
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ويحتوي المتحور الجديد للفيروس التاجي على عدد كبير من الطفرات، لكن الوكالة وفق البيان لا تملك حتى الآن بيانات كافية لتحديد مدى الاستجابة المناعية للجسم، وشدة المرض.

وكشفت صحيفة الغارديان، أن المتغير الجديد يحتوي على "أكثر من 30 طفرة في "بروتين سبايك".

وأوضح البيان: إن ست حالات فقط من الإصابة بمرض (BA.2.86) تم اكتشافها حتى الآن في جميع أنحاء العالم، موزعة على أربع دول، وستواصل UKHSA مراقبة الوضع عن كثب.

في وقت سابق، ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن نوعا جديدا من COVID-19 وهو (BA.2.86) يخضع للمراقبة، بسبب وجود عدد كبير من الطفرات فيه. (روسيا اليوم)

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