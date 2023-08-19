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عربي-دولي

تمّ التخّلي عنهم... العثور على مهاجرين داخل حافلة في المكسيك بينهم 129 مصريّاً

Lebanon 24
19-08-2023 | 00:49
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أنقذ المعهد الوطني للهجرة في المكسيك 137 مهاجرا من مصر وموريتانيا، بعدما علقوا في حافلة بولاية فيراكروز.

وذكرت تقارير إعلامية محلية أن مسؤولين في المعهد تلقوا، في الصباح الباكر من يوم الخميس، مكالمة مجهولة أخطرتهم بوجود حافلة ركاب على طريق سريع قديم. ولدى الوصول إلى المكان، تم العثور عن 137 مهاجرا (129 من مصر و8 من موريتانيا) بعدما تم التخلي عنهم، حسب ما نقلت صحيفة "يورو دوت إس يورو" في نسختها الإنكليزية.
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وأشارت المصادر إلى أن المهاجرين لم يتمكنوا من إثبات إقامتهم في الأراضي المكسيكية، مرجحة أنهم كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة بطريقة غير شرعية، موضحة أن ضمن المهاجرين، جرى العثور عن قاصرين غير مصحوبين بذويهم.

وتم نقل جميع البالغين إلى مكتب محلي للمهاجرين لمواصلة الشؤون الإدارية، كما تم تزويدهم بالعناية الطبية، بينما تم نقل القاصرين إلى مكاتب "النظام الوطني للتنمية الأسرية المتكاملة" (DIF). (سكاي نيوز)
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