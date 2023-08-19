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استهدف القرم أثناء الليل.. روسيا تسقط صاروخ "إس-200" أوكراني

Lebanon 24
19-08-2023 | 01:00
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت صاروخا أطلقته أوكرانيا فوق شبه جزيرة القرم أثناء الليل.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أنه، في ساعة مبكرة من صباح اليوم السبت، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الصاروخي الروسية في الجو صاروخ من طراز "إس-200" استخدمته القوات الأوكرانية لمهاجمة منشآت في شبه جزيرة القرم خلال الليل.
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وبحسب بيان الدفاع الروسية، "حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على أراضي شبه جزيرة القرم بصاروخ دفاع جوي من طراز (إس-200) تم تحويله إلى نسخة هجومية، حيث اُكتشف الصاروخ الأوكراني في الوقت المناسب من قبل قوات الدفاع الجوي الروسية وأُسقط"، كاشفة أنه لم تقع إصابات أو أضرار مادية.


وتأتي المحاولة الأوكرانية الجديدة بعد نحو أسبوع من محاولة فاشلة لاستهداف جسر القرم بصاروخين من نفس النوع. (سكاي نيوز)
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