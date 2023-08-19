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وكانت كوستيوتشينكو تعمل في صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية المستقلة لمدة 17 عاما، وبعد بداية الغزو الروسي، أرسلتها الصحيفة في مهمة إلى أوكرانيا. وفي آذار 2022 ، قالت إنها تلقت معلومات من مصدر عسكري أوكراني، بشأن خطط روسية لاغتيالها، وقيل لها إنه يجب أن تغادر أوكرانيا على الفور. وفيما لم يعد بإمكانها العودة إلى بلادها، قررت الهرب إلى ألمانيا. كشفت الصحفية الروسية المعارضة، إيلينا كوستيوتشينكو، تفاصيل المرض الغامض الذي عانت منه الخريف الماضي، والمشكلات الصحية التي واجهتها خلال تلك الفترة، ودفعت السلطات الألمانية إلى فتح تحقيقات في شبهة تعرضها لـ"تسميم".وكانت كوستيوتشينكو تعمل في صحيفة "نوفايا غازيتا" الروسية المستقلة لمدة 17 عاما، وبعد بداية الغزو الروسي، أرسلتها الصحيفة في مهمة إلى أوكرانيا. وفي آذار 2022 ، قالت إنها تلقت معلومات من مصدر عسكري أوكراني، بشأن خطط روسية لاغتيالها، وقيل لها إنه يجب أن تغادر أوكرانيا على الفور. وفيما لم يعد بإمكانها العودة إلى بلادها، قررت الهرب إلى ألمانيا.

وخلال إحدى رحلات على القطار التي سافرت فيها إلى ميونيخ، وجدت نفسها فجأة تتصبب عرقا وغارقة في رائحة غريبة وتعاني من صعوبات في الإدراك وظهرت عليها أعراض من بينها ألم حاد في المعدة، وغثيان، وضيق في التنفس، وتورم.، أعقبها بمرض طويل وغامض لم تتعاف منه إلى اليوم، حسبما نقلته "سي إن إن".

وأعلنت السلطات الألمانية فتح تحقيق جديد في الحادثة، بعد أن أغلقت في أيار الماضي، تحقيقا أوليا بسبب نقص الأدلة.



وقال المتحدث باسم المدعي العام الألماني، سيباستيان بوشنر، للشبكة: "المدعي العام في برلين يحقق ضد جاني مجهول.. القضية تُعامل على أنها محاولة قتل"، مضيفا أن إعادة فتح القضية "يرجع إلى اعتبارات جديدة وليس إلى العثور على أدلة".





وفي السنوات الأخيرة جرت هجمات بالسم داخل روسيا وخارجها ضد معارضي السلطة الروسية. وتنفي موسكو أي مسؤولية لأجهزتها السرية. (الحرة)