على غرار سيناريو حرب الكوريتين.. كيف تتجهز أوكرانيا لمعارك الشتاء؟

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يتوقع محللون أن تسير الحرب الأوكرانية ـ الروسية على وتيرة هادئة نسبيا، ودون حسم لسنوات، على غرار سيناريو حرب الكوريتين.وتسبّب "إخفاق" الهجوم في وقوع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في "مأزق" بين القيادات السياسية والعسكرية لبلاده، وفق ما كشفته وسائل إعلام أميركية.يعرض خبير عسكري وباحث في الشؤون العسكرية لموقع "سكاي نيوز عربية"، التكتيكات الروسية التي أعاقت تحقيق كييف لأهدافها، وكذلك التكتيكات الأوكرانية المعاكسة، والتي اضطرت في بعضها لاتباع أساليب من الحرب العالمية الأولى.الهجوم المضاد أطلقته أوكرانيا 4 يونيو، بهدف استعادة المناطق التي سيطرت عليها روسيا (شبه جزيرة القرم، دونيستيك، لوغانستيك، زابوريجيا، خيرسون)، لكن لم ينجح حتى الآن سوى في استعادة قرى وبلدات صغيرة.خلافات الجيشكشفت مجلة "نيوزويك" وشبكة "سي. إن.إن" الأميركيتين، أن إخفاق الهجوم الأوكراني، والادعاءات غير الصحيحة بإلحاق خسائر فادحة بالدفاعات الروسية، أشعلا خلافات حادة بين المسؤولين في القيادة الأوكرانية، وصلت إلى حد تبادل الاتهامات بشأن المسؤول.الحرب الكورية و"خطة الشتاء"ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن خبراء استراتيجيين توقعاتهم بأن تزيد قدرة أوكرانيا على القتال خلال الشتاء.وارتكزوا في توقعاتهم على أنه خلال أشهر، ستكون القوات الأوكرانية اكتسبت المهارات والتدريب اللازمين لاستخدام الدبابات التي أرسلها لها الحلفاء، كما أنه سبق وأثبتت قدرتها على تفادي تحدّي الأمطار والثلوج باستخدام وحدات صغيرة ومعدات أخف في العمليات.ويربط ديميتري جورنبيرغ، الباحث في مركز التحليلات البحرية التابع لـ"البنتاغون"، بين مجريات حرب أوكرانيا وحرب الكوريتين عام 1950، قائلا إن المواجهة تسارعت خلال الأشهر الأولى، ثم حل الهدوء النسبي، لكن قد يستغرق الأمر سنوات حتى يدرك الطرفان ذلك.(سكاي نيوز)