حرائق الغابات "المرعبة" تدفع السلطات الكندية لعمليات إخلاء.. شاهدوا ماذا يحصل هناك

دفع حريق هائل في إقليم كولومبيا البريطانية بغرب كندا السلطات إلى إصدار المزيد من أوامر الإخلاء في وقت مبكر من صباح الجمعة بينما تكافح فرق الإطفاء للمسارعة بنقل سكان مدينة يلونايف النائية شمال البلاد إلى أماكن آمنة بعيدا عن ألسنة اللهب.



وأعلنت السلطات كذلك حالة طوارئ في وقت مبكر من صباح الجمعة في مدينة كيلونا، التي تبعد مسافة 4 ساعات بالسيارة من فانكوفر، ويبلغ عدد سكانها نحو 150 ألف نسمة.

أصدرت السلطات الكندية أوامر الإخلاء بعد حرائق غابات هائلة في إقليم #كولومبيا غرب البلاد، في حين تستعد #فرنسا لمواجهة ارتفاع استثنائي في درجات الحرارة#نكمن_في_التفاصيل pic.twitter.com/vxbF57fmQh — Independent عربية (@IndyArabia) August 18, 2023 Advertisement





وقال مجلس مدينة كيلونا في بيان: ننصح السكان الذين يشملهم التنبيه بالإخلاء بالاستعداد لمغادرة منازلهم في أي لحظة، مشدداً على السكان الاستعداد للبقاء بعيدا عن منازلهم لفترة طويلة من الوقت. وقال مجلس مدينة كيلونا في بيان: ننصح السكان الذين يشملهم التنبيه بالإخلاء بالاستعداد لمغادرة منازلهم في أي لحظة، مشدداً على السكان الاستعداد للبقاء بعيدا عن منازلهم لفترة طويلة من الوقت.

وقد صدرت أوامر الإخلاء بعد أن تخطت حرائق تم اكتشافها يوم الثلاثاء بحيرة أوكاناجان وأشعلت بدورها حرائق غابات مفاجئة في كيلونا.





وفي يلونايف، عاصمة إقليم الأراضي الشمالية الغربية، تحاول فرق الإطفاء وطائرات رش المياه إنقاذ المدينة التي يقطنها نحو 20 ألف نسمة من حرائق غابات ضخمة دفعت إلى صدور أمر بإخلاء جميع السكان.



وقالت السلطات: نحو 10 طائرات إخلاء نقلت حوالي 1500 شخص خارج المدينة يوم الخميس. كما قال مسؤولون في الأقاليم الشمالية الغربية الجمعة: نحو 19 ألف شخص غادروا يلونايف في أقل من 48 ساعة، وخرج نحو 15 ألفا في قوافل، كما غادر 3800 في رحلات طارئة، وما زال نحو 2600 شخص في المدينة.





بدورها، قالت عمدة يلونايف، ريبيكا أتي: "لقد وصفت اليوم بأنه سباق ماراثون آخر.. إنه استنزاف، وللأسف، لم يهدأ بعد"، بحسب الأسوشيتد برس.



من ناحيته، قال شين طومسون، وزير البيئة وتغير المناخ في الإقليم، إن حرائق الغابات ما زالت حرجة وأن الأفراد غير العاملين في حالات الطوارئ الذين بقوا يعرضون أنفسهم والآخرين للخطر.



وأصبحت الشوارع في يلونايف شبه خالية والمحلات مغلقة. قال كيرون تيستارت، الذي كان يتنقل من باب إلى باب للتحقق من الناس: "إنها مدينة أشباح". (سكاي نيوز)