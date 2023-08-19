قراءة "The Hill": سبب واحد قادر أن يجلب بوتين إلى طاولة المفاوضات..



وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "من أبرز الغائبين عن هذه القمة كانت روسيا التي اكتفت بالقول إنها "ستراقب" هذا اللقاء. وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن يتفاوض حتى توقف أوكرانيا القتال. إذاً، على افتراض أن أوكرانيا لن تتوقف عن القتال إلى حين استعادة أراضيها كافة، وذلك بمساعدة غربية أو بدونها، فما الذي سيجلب بوتين إلى طاولة المفاوضات؟ الجواب بسيط ويتألف من كلمة واحدة: القرم".

Advertisement وتابعت الصحيفة، "منذ أن غزت كاترين العظمى شبه جزيرة القرم في عام 1783 وجعلت من سيفاستوبول قاعدة بحرية رئيسية لها، شكلت القرم مفتاحًا للاستراتيجية العسكرية الروسية. وفي العام 1954، أصبحت تابعة لأوكرانيا، وكانت حينها الأخيرة جزءاً من الاتحاد السوفياتي. وعندما تم حل الاتحاد في العام 1991، احتفظت أوكرانيا بشبه الجزيرة. ويعتبر ما حدث أمرا لا يغتفر بالنسبة لبوتين، هو الذي لطالما أراد استعادة الاتحاد السوفياتي. وفي آذار من العام 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وأعلنت سيفاستوبول مدينة فيدرالية. ومنذ ذلك الحين، انتقل ما يقرب من 800000 روسي إلى شبه جزيرة القرم. لذلك، فإن استمرار القصف الأوكراني عبر حدود ضيقة سيجعل الحياة لا تطاق بالنسبة لهم ولبوتين". روج الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مؤخراً لخطة سلام من 10 نقاط بهدف إنهاء الحرب في أوكرانيا وذلك في خلال "قمة سلام في جدة" حضرها حوالي 40 دولة.وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "من أبرز الغائبين عن هذه القمة كانت روسيا التي اكتفت بالقول إنها "ستراقب" هذا اللقاء. وفي وقت سابق، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن يتفاوض حتى توقف أوكرانيا القتال. إذاً، على افتراض أن أوكرانيا لن تتوقف عن القتال إلى حين استعادة أراضيها كافة، وذلك بمساعدة غربية أو بدونها، فما الذي سيجلب بوتين إلى طاولة المفاوضات؟ الجواب بسيط ويتألف من كلمة واحدة: القرم".وتابعت الصحيفة، "منذ أن غزت كاترين العظمى شبه جزيرة القرم في عام 1783 وجعلت من سيفاستوبول قاعدة بحرية رئيسية لها، شكلت القرم مفتاحًا للاستراتيجية العسكرية الروسية. وفي العام 1954، أصبحت تابعة لأوكرانيا، وكانت حينها الأخيرة جزءاً من الاتحاد السوفياتي. وعندما تم حل الاتحاد في العام 1991، احتفظت أوكرانيا بشبه الجزيرة. ويعتبر ما حدث أمرا لا يغتفر بالنسبة لبوتين، هو الذي لطالما أراد استعادة الاتحاد السوفياتي. وفي آذار من العام 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم وأعلنت سيفاستوبول مدينة فيدرالية. ومنذ ذلك الحين، انتقل ما يقرب من 800000 روسي إلى شبه جزيرة القرم. لذلك، فإن استمرار القصف الأوكراني عبر حدود ضيقة سيجعل الحياة لا تطاق بالنسبة لهم ولبوتين".

وأضافت الصحيفة، "في مكالمة أجراها وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مع مسؤولين وتم تسريبها لاحقاً، اعتقد الوزير أن شبه جزيرة القرم هي "خط أحمر" لن يتخطاه بوتين، إذ يُدرك المسؤولون أهمية شبه الجزيرة بالنسبة للرئيس الروسي. المعنى الضمني هو أنه، في حين أن الولايات المتحدة تدعم الهجوم الأوكراني المضاد، إلا أنها لا تعتقد أن استعادة شبه جزيرة القرم هدف واقعي أو جدير بالاهتمام".

ورأت الصحيفة أنه "وبهدف تهديد شبه جزيرة القرم وعزلها بشكل مباشر، يجب أن يتقدم الهجوم الأوكراني المضاد باتجاه إحدى المدن الإستراتيجية مثل ميليتوبول أو أرميانسك أو سكادوفسك، إلا إن الوصول إلى المنطقة الأخيرة أصبح أمراً صعباً بعد فيضان نهر دنيبرو. إن طبيعة الأرض هناك وخاصة غاباتها الكثيفة، ستجعل من المدفعية الروسية الثقيلة المدمرة أقل فاعلية. من خلال الاستيلاء على ميليتوبول، يمكن للأوكرانيين حينها تهديد شبه الجزيرة، لكن يتعين عليهم أولاً الاستيلاء على توكماك. وتشير التقديرات إلى أن لروسيا الآن أكثر من 90 ألف جندي في هذه المنطقة".

وبحسب الصحيفة، "من جانبه، يسعى بوتين إلى مهاجمة كييف والاستيلاء عليها، لكن الدفاع العنيد والأسلحة الغربية حالا دون تنفيذ مخططاته. وفي الواقع، إن حالة الجمود تناسبه، فبعد مرور عام وفي حال تغيرت الحكومة في الولايات المتحدة إلى حكومة تفضل الحد من التمويل العسكري لأوكرانيا، فذلك سيزيد من فرص نجاحه على المدى الطويل. من ناحية أخرى، يواجه بوتين معارضة من قبل الأوليغارشية ومن الشعب الروسي. بغض النظر عما يقوله بوتين عن حماية الروس في لوهانسك ودونيتسك، فإن أولويته الحالية هي التمسك بشبه جزيرة القرم".

وختمت الصحيفة، "في حين أن التقدم الأوكراني الذي يهدد شبه جزيرة القرم بشكل مباشر قد يجبر بوتين على التفاوض، فإن هذا لن يكون سوى تكتيك للمماطلة. طالما أنه لا يزال في السلطة، فإن أهداف بوتين الطويلة المدى، والمتمثلة بتحقيق مصالحه الذاتية، لن تتغير أبدًا".