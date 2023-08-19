وسط صراعاتها الداخلية.. ما هي خيارات إسرائيل في مجال الطاقة والغاز؟

لا تخفي سلطات الإحتلال تطلعاتها لاستغلال الموارد الاقتصادية التي تسيطر عليها لزيادة نفوذها السياسي ومراكمة أرباحها المالية. وفعلياً، فإن قطاع الطاقة بات من المجالات التي تسعى إسرائيل للإستثمار به بكثافة وقوة بغية الوصول إلى موقع إستراتيجي متقدم ضمنه، مع العلم أن الهدف الأول والأساس يرتبط بالخطوات على صعيد تكريس صادرات الغاز إلى العالم وسط الحرب الروسية - الأوكرانية.

Advertisement

وفي السياق، يقول الدبلوماسي الإسرائيلي السابق مايكل هراري أن "ما قد يشجع الاحتلال على مزيد من استغلال موارد الطاقة هو أن الحملات الانتخابية في تركيا واليونان وقبرص انتهت، وبات لكل منها حكومة مستقرة بما يسمح لها بدراسة السياسات المناسبة بطريقة أكثر توازنا وواقعية"، وأضاف: "أما إسرائيل فلديها وضع مختلف ومثير للقلق، رغم تشكيل حكومة بأغلبية في الكنيست. وحالياً، فإن تل أبيب تصدّر الغاز إلى الأردن ومصر التي تستهلك الغاز للسوق الداخلي المتعطش لمصادر الطاقة. كذلك، فإن إسرائيل تسعى الآن للسماح بتصدير غاز إضافي من حقل ليفياثان، وتعلق آمالها على الجولة الرابعة من العطاءات التي أغلقت منذ وقت ليس ببعيد".