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عربي-دولي

حياتها انقلبت 360 درجة.. تحوّلت من داعشية لمؤثرة على إنستغرام! (فيديو)

Lebanon 24
19-08-2023 | 03:33
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انقلب حال تارين شاكيل، أول بريطانية تنضم إلى داعش في سوريا 360 درجة .

فمن شابة في العشرينات سافرت إلى سوريا لتنضم إلى داعش، لمؤثرة تروج وتستعرض حقائب وملابس على حسابها في إنستغرام.

ويبدو أن طموحات تارين لا تتوقف هنا فقد أنشأت مؤخراً حساباً أيضا على تيك توك، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.
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إلا أن متابعيها لا يتعدون الـ 4 آلاف، وهي تقدم لهم نصائح تجميلية أحياناً، وحياتية أيضاً.

يُشار إلى أن تارين كانت في العشرينات من عمرها عندما تركت عائلتها في بريطانيا، عام 2014، قائلة إنها ذاهبة في رحلة إلى تركيا.

إلا أنها اصطحبت طفلها الصغير إلى سوريا للالتحاق بداعش، بعد أن جندها متطرفون عبر الإنترنت وأغروها بـ "دولة الخلافة".
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حملت طفلها رشاشا
وهناك ظهرت حاملة سلاحاً، كما نشرت صورة لطفلها إلى جانب رشاش!

لكن مكوثها في سوريا لم يطل، فعادت بعد أشهر قليلة إلى بلادها، حيث أوقفت وحكم عليها بالسجن 6 سنوات.

ثم بعدما قضت نصف المدة خلف قضبان السجون، ظهرت على مواقع التواصل، بحلة جديدة عصرية، تستعرض جمالها، وتؤكد أنها "قادرة على تحقيق كل ما تريد"، بحسب ما كتبت قبل أيام في أحد البوستات على تيك توك.

يذكر أنه لا يزال عدد من المواطنين البريطانيين عالقين بمخيمات في الشمال السوري، لرفض السلطات البريطانية استردادهم، لاسيما بعد إسقاطها الجنسية عن عدد منهم، ولعل أشهر قضية في هذا المجال تجسدها قصة شميمة بيغوم.(العربية)

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