إكتشفوا مُستقبل الحروب.. إليكم 5 دروس من ساحات معركة أوكرانيا

مع بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في شباط 2022، بدأ الحديث عن حروب المستقبل والطريقة التي ستدار بها تلك الحروب.



ومؤخراً، نشر معهد هدسون الأميركي تقريراً يتحدث عن الطريقة التي يمكن أن تدار بها حروب المستقبل في ظل الطفرة التنقية التي يشهدها العالم، والدروس المستخلصة من الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ شباط 2022.

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وخلص التقرير إلى 5 نقاط رئيسية:



نمط تقليدي ومؤخراً، نشر معهد هدسون الأميركي تقريراً يتحدث عن الطريقة التي يمكن أن تدار بها حروب المستقبل في ظل الطفرة التنقية التي يشهدها العالم، والدروس المستخلصة من الحرب الروسية على أوكرانيا المستمرة منذ شباط 2022.

بحسب ما ذكر معهد "هدسون"، فإن نمط الحرب التقليدي سيبقى سائداً مع بعض التغييرات الطفيفة في الأسلحة والتعامل مع العدو، موضحاً أن حرب القرن الـ20 لن تختفي قريبا، فقد عززت الحرب في أوكرانيا الدرس القديم بأن الجغرافيا هي واحدة من أهم المتغيرات في الحرب، وأن أي خطة حربية ستضعها أوكرانيا أو روسيا لا بد أن تكون خاضعة لإملاءات الجغرافيا والتضاريس، كما هو الحال مع الحروب منذ الأزل.



وأشار معهد هدسون في تقريره إلى أن الجبال والأنهار والمطر والطين والثلج ستبقى جزءاً رئيسياً في خوض الحروب، مؤكداً أنّ الممارسات القديمة في الحروب ستبقى كما هي من حيث أهمية حفر الخنادق واستخدامها في الحروب.

وأظهرت الحرب في أوكرانيا أن جزءاً كبيراً من المعارك البرية كانت عبارة عن مناوشات بين وحدات المشاة على طول الخنادق، حيث تقوم تلك الوحدات بالقتال بينما تقوم الوحدات الهندسية ببناء وصيانة مواقع محصنة بطول كيلومترات.



كذلك، سيبقى سلاح المدفعية مستمراً في خوض الحروب كما يجري على أرض أوكرانيا، لكن عمليات المدفعية باتت أكثر تعقيداً من قبل بسبب الرادارات والمضادات الأرضية والطائرات المسيرة.



2- أسلحة متطورة

ورغم أن ديناميكيات ساحة المعركة بقيت كما هي، فإن التقنيات التي شهدتها صناعة الأسلحة أحدث تغييراً كبيراً في كيفية إدارة المعركة.



وفعلياً، فإن الخنادق وجدت لتبقى ولكن الطائرات المسيرة تراقبها، وكان عبور الأنهار مهمة شاقة في الحروب السابقة لكن التطور التقني جعل من عبورها مهمة أقل تعقيداً، إذ يمكن قصف الجهة المعادية من طرف النهر وتقدم القوات بعدها.



ووفقاً للتقرير، فإن التغيير الأكثر وضوحاً في ساحة المعركة الذي أحدثه عصر التقنية الجديدة هو تمكين المشاة على الأرض، فقد يشهد القرن الـ21 ثورة مشاة ثانية في طور التكوين.



كذلك، فإنّ الأسلحة المضادة للدبابات ذات القدرة على الهجوم أعطت وحدات المشاة ميزة غير متماثلة ضد الدروع الثقيلة، خصوصاً في المناطق الحضرية والضواحي. مع هذا، فقد حولت منظومات الدفاع الجوي المحمولة أطقم الدفاع الجوي الأرضية إلى وحدات متنقلة وخطيرة، كما ساهمت الطائرات المسيرة، سواء المحملة بالصواريخ أو الانتحارية، في إعادة تشكيل ساحة المعركة وهو ما شهدته ساحة المعركة في أوكرانيا.



3- لاعبون جدد

شهدت الحرب على أوكرانيا ظهور لاعبين جدد في ساحة المعركة تمكنوا من التأثير على مجريات الحرب ومسارها، وأشار تقرير معهد هدسون إلى أن الفاعلين الجدد هي الشركات الأمنية مثل فاغنر الروسية وإيروروزفيدكا الأوكرانية.



وتوقعَ التقرير أن تظهر المزيد من الكيانات الشبيهة بفاغنر في الفضاء السوفياتي السابق في محاولة للاستفادة من "تآكل قدرات الدولة الروسية".

يوضح صعود فاغنر وإيروروزفيدكا كيف أن مستقبل الحرب لا يقتصر على القوات المسلحة النظامية والجماعات المسلحة التقليدية غير الحكومية.



4- الطائرات المسيرة

كما أشار التقرير إلى أن الطائرات المسيرة منخفضة التكلفة التي يستخدمها الروس والمركبات المسيرة البحرية الصغيرة التي تستخدمها أوكرانيا ستصبح منتشرة في كل مكان ويصعب القضاء عليها، مما يشكل تهديدا متزايدا للنموذج الدفاعي الصناعي الحالي في أنحاء مختلفة من العالم.



5- تحديث ساحة المعركة

يستمر الصراع المسلح في ساحة المعركة ويحتدم القتال العنيف، لكن الجيوش لا تزال في مكانها إلى حد كبير.



وفي منطقة الهجوم الجنوبية، تسجل القوات المسلحة الأوكرانية تقدماً محدوداً على طول محوري أوريخيف وفيليكا نوفوسيلكا. وفي الواقع، فإن روبوتين في منطقة زاباروجيا وأوروزين في منطقة دونيتسك هما محور العمل الهجومي لأوكرانيا على طول هذه المحاور. (الجزيرة نت)