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عربي-دولي

تعرّفوا على الدولة الأولى عربياً على صعيد الرواتب.. من هي؟

Lebanon 24
19-08-2023 | 00:00
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يُعَرَّف متوسط الراتب بأنه متوسط المبلغ الذي يتقاضاه العامل في بلد أو منطقة معينة خلال فترة زمنية.
 
ومتوسط الراتب هي عملية حساب تقديرية لما يكسبه العامل من راتب شهري، بعد قطع الضرائب منه.
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وفي ما يلي قائمة تُوضح متوسط الرّواتب في الخليج والدول العربية والعالم إستناداً لمؤشر "نومبيو" العالمي:
 
1- قطر: 
 
- متوسط الراتب: 4141 دولاراً شهرياً
- الترتيب 1 خليجياً
- الترتيب 1 عربياً
- الترتيب 6 عالمياً
 
2- الإمارات:
 
- متوسط الراتب: 3511 دولاراً
- الترتيب 1 خليجياً
- الترتيب 2 عربياً
- الترتيب 10 عالمياً
 
3- الكويت:
 
- متوسط الراتب: 2666 دولاراً
- الترتيب 3 خليجياً
- الترتيب 3 عربياً
- الترتيب 20 عالمياً
 
4- عُمان:
 
- متوسط الراتب: 2181 دولاراً
- الترتيب 4 خليجياً
- الترتيب 4 عربياً
- الترتيب 27 عالمياً
 
5- السعودية:
 
- متوسط الراتب: 2006 دولارات
- الترتيب 5 خليجياً
- الترتيب 5 عربياً
- الترتيب 29 عالمياً
 
* متوسط الرواتب في دول عربية أخرى:
 
1- المغرب: نحو 400 دولار (المرتبة 6 عربياً - 82 عالمياً)
2- ليبيا: 308 دولارات (المرتبة 7 عربياً - 92 عالمياً)
3- تونس: 299 دولاراً (المرتبة 8 عربياً - 93 عالمياً)
4- الجزائر: 270 دولاراً (المرتبة 9 عربياً - 95 عالمياً)
5- مصر: 146 دولاراً (المرتبة 10 عربياً - 101 عالمياً)
 
* أعلى 3 دول بمتوسط الراتب:
 
- سويسرا: 6360 دولاراً
- لوكسمبورغ: 5167 دولاراً
- سنغافورة: 5087 دولاراً. 
 
يُشار إلى أن التصنيف المذكور لم يأتِ على روابت البحرينيين، كما أن القيمة المالية المذكورة تشمل صافي الراتب الشهري بعد الإستقطاعات.

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