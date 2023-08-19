رغم تفاقم الأزمة الإنسانية.. الطائرات تحلّق في الخرطوم وأعمال النهب مستمرّة

يتواصل القتال بين قوات الجيش والدعم السريع، رغم تفاقم الأزمة الإنسانية في السودان.



وقد قصف الجيش عدة مواقع للدعم السريع في العاصمة الخرطوم، بحسب ما ذكرته "العربية"، كما أوضحت أن الهدوء النسبي عاد إلى الأحياء المحيطة بسلاح المهندسين عقب جولة من الاشتباكات شهدتها المنطقة ليلاً.

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فيما شكا مواطنون من أعمال نهب تقوم بها قوات الدعم السريع في حي المربعات منذ الأمس. كذلك شكا مواطنون وتجار من حي الفتيحاب أيضا من أعمال توقيف ونهب واسعة قام بنفذها عناصر الدعم السريع.



وكان القتال اشتد أمس في مدينة أم درمان القديمة، إلى جانب منطقة المربعات بالقرب من سلاح المهندسين.



وأكد الجيش أن "قوات العمل الخاص قامت بعمليات تمشيط في منطقة أم درمان العسكرية كبدت خلالها الدعم السريع خسائر جمة".



في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع أنها نفذت عملية عسكرية نوعية في منطقة كرري دمرت خلالها دبابة وعددا من المدافع، إلا أن الجيش نفى الأمر.



وانزلق السودان في 15 نيسان الماضي إلى الفوضى، بعد أن تفجر نزاع دام بين القوتين العسكريتين، فيما كان الحوار جاريا بين المكون العسكري والمدني من أجل العودة إلى المسار الديمقراطي ودمج القوات المسلحة.



وعمت الفوضى في الأيام الأولى العاصمة الخرطوم، حيث شهدت العديد من المناطق عمليات سرقة ونهب، استمرت لاحقاً، وإن بوتيرة أقل، لكن دون أن تختفي. (العربية)