السيسي يصدر عفواً رئاسياً.. والمعارض المصري أحمد دومة أبرز المشمولين به

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عفواً رئاسيّاً في حقّ المعارض الشاب البارز أحمد دومة الذي حكم عليه بالسجن في 2019 لمدة 15 عاماً لإدانته بـ"التجمهر والتعدي على مبانٍ حكومية"، وهو مسجون منذ العام 2013.

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وكتب المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي، عبر حسابه في "فايسبوك": "رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة". وكتب المحامي المصري وعضو لجنة العفو الرئاسية طارق العوضي، عبر حسابه في "فايسبوك": "رئيس الجمهورية، يستخدم صلاحياته الدستورية ويُصدر القرار الجمهوري 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية ومنهم أحمد سعد دومة".

كذلك، نشر المحامي الحقوقي البارز خالد علي مقطعاً مصوّراً قصيراً في حسابه السبت من أمام سجن مدينة بدر (شرق القاهرة)، وقال: "عند سجن بدر في انتظار خروج دومة".