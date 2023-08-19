طائرة تتضرر.. روسيا تُحبط هجوماً أوكرانياً ضدّ مطار عسكريّ!

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم نفذته أوكرانيا بطائرة مسيرة على مطار عسكري بمقاطعة نوفغورود جنوب غربي روسيا.
وذكرت الوزارة أنه "عند حوالى الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجوماً إرهابياً بطائرة مسيرة على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود".
كذلك، فقد لفتت الوزارة إلى أنه جرى رصد الطائرة من قبل مركز مراقبة المطار وتم إسقاطها، مشيرة إلى أن حريقاً اندلع في منطقة توقف الطائرات قبل إخماده، فيما تضررت إحدى الطائرات من دون وقوع إصابات.
وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت الوزارة إسقاط صاروخ أوكراني S-200 أطلقته قوات كييف ليلاً على شبه جزيرة القرم الروسية.