طائرة تتضرر.. روسيا تُحبط هجوماً أوكرانياً ضدّ مطار عسكريّ!

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم نفذته أوكرانيا بطائرة مسيرة على مطار عسكري بمقاطعة نوفغورود جنوب غربي روسيا.



وذكرت الوزارة أنه "عند حوالى الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجوماً إرهابياً بطائرة مسيرة على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود".

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