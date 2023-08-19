Advertisement

عربي-دولي

طائرة تتضرر.. روسيا تُحبط هجوماً أوكرانياً ضدّ مطار عسكريّ!

Lebanon 24
19-08-2023 | 07:00
A-
A+
Doc-P-1098985-638280502153917436.jpg
Doc-P-1098985-638280502153917436.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم نفذته أوكرانيا بطائرة مسيرة على مطار عسكري بمقاطعة نوفغورود جنوب غربي روسيا.

وذكرت الوزارة أنه "عند حوالى الساعة 10.00 بتوقيت موسكو، نفذ نظام كييف هجوماً إرهابياً بطائرة مسيرة على مطار عسكري في مقاطعة نوفغورود".
Advertisement
 
كذلك، فقد لفتت الوزارة إلى أنه جرى رصد الطائرة من قبل مركز مراقبة المطار وتم إسقاطها، مشيرة إلى أن حريقاً اندلع في منطقة توقف الطائرات قبل إخماده، فيما تضررت إحدى الطائرات من دون وقوع إصابات.

وفي وقتٍ سابق اليوم، أعلنت الوزارة إسقاط صاروخ أوكراني S-200 أطلقته قوات كييف ليلاً على شبه جزيرة القرم الروسية.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-08-19
10:30 | 2023-08-19
10:03 | 2023-08-19
10:00 | 2023-08-19
09:30 | 2023-08-19
09:00 | 2023-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24