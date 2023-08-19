Advertisement

إقتصاد

السيسي: نحتاج وقودا بقيمة 350 مليون دولار شهريا لتشغيل محطات الكهرباء

Lebanon 24
19-08-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1098995-638280528911322725.jpg
Doc-P-1098995-638280528911322725.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن بلاده تحتاج وقودا بما قيمته 350 مليون دولار شهريا لتشغيل محطات الكهرباء.

وحرص السيسي خلال جولة تفقدية اليوم السبت في الأكاديمية العسكرية، على طمأنة الطلاب بأن الدولة في تطور دائم، وأن العمل لا يتوقف في كل شبر في مصر، مضيفا: "إحنا في تطور مستمر ومهم إني أطمنكم على حالنا".
Advertisement

وأضاف: "نعمل على توفير العملة الصعبة، ونستورد بعض المنتجات الاستهلاكية بالعملة الصعبة، ونبيعها للمواطن والمستهلك بالجنية لإنهاء معاناة المواطن والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية". 

وأردف: "قد تكون أسعار السلع مرتفعة وده أمر محل تقدير مننا ونعمل على مجموعة إجراءات تخفف من خلالها من آثار هذه الأزمة". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:34 | 2023-08-18 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2023-08-19
10:30 | 2023-08-19
10:03 | 2023-08-19
10:00 | 2023-08-19
09:30 | 2023-08-19
09:00 | 2023-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24