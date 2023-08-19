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عربي-دولي

يوم أليم في اوكرانيا.. قتلى و90 جريحاً بضربة على تشيرنيهيف

Lebanon 24
19-08-2023 | 10:30
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أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم، مقتل 7 أشخاص بينهم طفل عمره 6 أعوام وإصابة 90 آخرون في ضربة صاروخية روسية أصابت ميدانا في وسط مدينة تشيرنيهيف التاريخية، شمالي أوكرانيا.


وأشارت الوزارة الى أن أشخاصا كانوا في طريقهم إلى كنيسة للاحتفال بمناسبة دينية عندما وقعت الضربة، مشيرة إلى أن المصابين بينهم 12 طفلا وعشرة من رجال الشرطة.
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بدوره، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي يقوم بزيارة عمل إلى السويد، في منشور على "اكس": "قصف صاروخ روسي وسط المدينة.. في مدينتنا تشيرنيهيف".

وأضاف: "يوم سبت عادي، حولته روسيا إلى يوم ألم وفقد".
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