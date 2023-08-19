مقتل إسرائيليين بعملية إطلاق نار في نابلس.. فيديو يرصد كيف تم استهدافهما في مغسل للسيارات

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل الإسرائيليين اللذين أصيبا بإطلاق النار ظهر اليوم السبت في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية.



وقالت قناة "كان" العبرية إن "الجيش الإسرائيلي يبحث في خلفية حادث إطلاق النار في حوارة جنوب نابلس، وهوية القتيلين".

وتداول رواد مواقع التواصل فيديو لعملية اطلاق النار.

كما نشرت وسائل اعلام اسرائيلية هوية القتيلين الإسرائيليين بإطلاق النار.

وسبق لصحيفة "يديعوت أحرونوت" وأشارت إلى إطلاق للنار على إسرائيليين عند مغسل للسيارات من سيارة عابرة فرت من مكان الحادث، وأن حالة المصابين خطيرة، وأن القوات الإسرائيلية تطارد مطلقي النار". (روسيا اليوم)