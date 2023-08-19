Advertisement

عربي-دولي

"مفعولها مخيف".. لماذا قد تتأخر إف 16 بالوصول لكييف؟

Lebanon 24
19-08-2023 | 12:25
A-
A+
Doc-P-1099044-638280701132103361.jpg
Doc-P-1099044-638280701132103361.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كل التصريحات التي صدرت مؤخراً عن المسؤولين الأميركيين بشأن حصول كييف على مقاتلات إف 16، بدت خلال الأيام الماضية متفائلة.

إلا أن أوكرانيا متشائمة على ما يبدو، فقد أعلنت سابقا أنها لن تستلم تلك الطائرات قبل الشتاء المقبل أو الربيع!
Advertisement
إذن أشهر عدة تفصلها عن "صيدها الثمين" والمخيف.

" أمر مخيف"
ولا شك أن القوات الأوكرانية التي اختبرت ضربات الروس الجوية المكثفة، تدرك جيدًا مدى التأثير الذي يمكن أن تحدثه طائرات F-16 ضد القوات الروسية ومجريات المعارك.

وفي هذا السياق، قال أحد أفراد مشاة البحرية الأوكرانية في الجبهة الجنوبية لشبكة CNN: "أفهم تمامًا ما هي قوة الطيران النارية.. إنها أمر مخيف للغاية".

كما اعبتر أن الروس سيشعرون بهذا التأثير المخيف لمقاتلات إف 16، إذ ما حصلت بلاده عليها
وأردف قائلا: "ستجعل الأمور أسهل بكثير لأن الروس سيدركون أنهم لم يعودوا في أمام بمواقعهم على الجبهات، وسيترددون في العودة إلى أي موقع يقصف بتلك الطائرات"

فتلك المقاتلات الأميركية ستعترض بلا شك بعض الطائرات الروسية التي تطلق صواريخها بلا هوادة على المدن الأوكرانية.

فما سبب التأخر يا ترى؟
للإجابة على هذا السؤال لا بد من العودة إلى بعض التصريحات الغربية الرسمية التي أطلقت سابقاً، وأعادت أسباب التردد بداية إلى الخوف من أن تستعمل في الداخل الروسي.

لكن لاحقاً وبعد أن وعدت كييف بعدم استعمالها لضرب أراضي روسيا، أرجعت السبب إلى المدة التي تستغرقها فترة تدريب الطيارين الأوكران على تلك الطائرات، فضلا عن صيانتها.

إذ لا يمكن لأعضاء الناتو أن توفد عناصر من جيوشها إلى الأراضي الأوكرانية لصيانتها وقيادتها، لأن هذا سيجعل الحلف الدفاعي في مواجهة مباشرة مع موسكو.
فيما يحتاج تدريب الأوكرانيين على صيانة تلك الطائرات وقتاً طويلاً. وبالتالي يبقى الخيار الوحيد استعداد دول الناتو لصيانة تلك المقاتلات على أراضيها.

لكل هذه الأسباب لا يبدو أن الإرادة الحقيقية موجودة، لدى دول الحلف اأطلسي في تحقيق هذا الهدف، وفق "سي إن إن"، وإلا فما الذي يبرر كل هذا التأخر.

لاسيما أن دبابات ليوبارد وصلت بسرعة إلى الأوكران، بعد أن توفرت الإرادة الحقيقية لذلك.

ولربما الغرب اعتبر بعد أن أجرى حساباته الاستراتيجية الدقيقة أن خطر انجرار الناتو إلى الحرب أكبر من أن يبرر التحرك سريعا في إيفاد طائرات F-16!

يذكر أن روسيا كانت هددت مراراً بأن أي سلاح متطور أو مقاتلات تصل القوات الأوكرانية ستكون هذا مشروعاً لها، وبمثابة توسيع للمواجهة مع الغرب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:01 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:37 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:02 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:52 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:02 | 2023-08-19 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
14:07 | 2023-08-19
14:00 | 2023-08-19
13:36 | 2023-08-19
12:53 | 2023-08-19
12:50 | 2023-08-19
12:02 | 2023-08-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24