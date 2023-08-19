28
o
بيروت
29
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
28
o
صيدا
30
o
جونية
24
o
النبطية
26
o
زحلة
28
o
بعلبك
29
o
بشري
29
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران تتوصل إلى "كلمة السر" التي ستمكنها من إنتاج صواريخ "كروز" فرط صوتية
Lebanon 24
19-08-2023
|
13:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني، "توصل المتخصصين الإيرانيين إلى تقنية إنتاج المحرك النفاث التضاغطي، والذي سيستخدم في إنتاج صواريخ "كروز" فرط صوتية".
وقال آشتياني، في تصريح له، إن "إنتاج الصواريخ الباليستية ذات الوقود الصلب شهد نموا كبيرا، في السنوات الأخيرة، كما تضاعف معدل إنتاج صواريخ "كروز". وكذلك شهد إنتاج الصواريخ الدفاعية، نموا بنسبة 45%"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
Advertisement
وأضاف أن "إنتاج منتجات القتال البحري شهد أيضا نموا كبيرا"، مشيرا إلى زيادة إنتاج جميع أنواع الزوارق العالية السرعة، والتي تعد من أهم معدات القوات المسلحة وخاصة سلاح البحرية التابع للحرس الثوري، بنسبة 30 في المئة، بحسب قوله.
وأكّد وزير الدفاع الإيراني "التوصل لتقنية إنتاج المحرك النفاث التضاغطي"، مشيرا إلى أنه "إذا تم استخدام هذه المحركات في صواريخ كروز، فإن هذه الصواريخ ستصل إلى سرعات تفوق سرعة الصوت بين ضعفين وخمسة أضعاف، وهو ما سيصعب على العدو مواجهته"، وفقا لـ"تسنيم".
وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية، قد أفادت في وقت سابق، بأن "المتخصصين في الصناعة الدفاعية في البلاد، قد توصلوا إلى تكنولوجيا تصميم وتصنيع صواريخ "كروز" فرط صوتية".
وبحسب وكالة الأنباء، هذا الصاروخ، والذي هو في الواقع جيل جديد من صواريخ "كروز" الإيرانية، يخضع حاليا للاختبار وسيبدأ فصلا جديدا في القوة الدفاعية الإيرانية.
وأعلن قائد سلاح البحر في الجيش الإيراني، الأدميرال شهرام إيراني، في أيار الماضي، تزويد السفن الحربية في الجيش الإيراني بصورايخ كروز"أبو مهدي"، مشددا على أن هذا العمل تم تنفيذه، بحسب قوله.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
عمرو دياب يسقطُ على "مسرح لبنان".. جبالنا لا تعرفُ "الهضبات"
Lebanon 24
عمرو دياب يسقطُ على "مسرح لبنان".. جبالنا لا تعرفُ "الهضبات"
14:08 | 2023-08-19
19/08/2023 02:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
هشام حداد يقضي إجازة في اليونان.. وجمال زوجته حديث الجمهور (صور)
Lebanon 24
هشام حداد يقضي إجازة في اليونان.. وجمال زوجته حديث الجمهور (صور)
02:37 | 2023-08-19
19/08/2023 02:37:24
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة مدوية: أنباء عن زواج هيفا وهبي للمرة الثالثة.. وهذه هوية العريس (صور)
Lebanon 24
مُفاجأة مدوية: أنباء عن زواج هيفا وهبي للمرة الثالثة.. وهذه هوية العريس (صور)
00:01 | 2023-08-19
19/08/2023 12:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ طارئ وعاجل عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا فوراً لهذا الأمر
Lebanon 24
خبرٌ طارئ وعاجل عن الـ100 دولار في لبنان.. إنتبهوا فوراً لهذا الأمر
15:13 | 2023-08-19
19/08/2023 03:13:26
Lebanon 24
Lebanon 24
حواجز لمسلحين في هذه المنطقة وتدقيق بهوية المارين.. صورة تكشف الاسلحة الثقيلة بحوزتهم
Lebanon 24
حواجز لمسلحين في هذه المنطقة وتدقيق بهوية المارين.. صورة تكشف الاسلحة الثقيلة بحوزتهم
07:52 | 2023-08-19
19/08/2023 07:52:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:59 | 2023-08-19
واشنطن تحث الصين على وقف الضغوط العسكرية على تايوان
16:49 | 2023-08-19
جيش النيجر يُحذر: الحرب لن تكون "نزهة"
16:15 | 2023-08-19
آخر كلامٍ إسرائيلي عن نصرالله.. هكذا وصفهُ محللون عسكريون!
16:00 | 2023-08-19
بتكتيك "الذئاب المنفردة".. ما دلالات عودة عمليات تنظيم الدولة في سوريا؟
15:52 | 2023-08-19
وفد إيكواس يلتقي بازوم ويتحدث عن "مفتاح إيجابي"
15:29 | 2023-08-19
ما سر اجتماع بوتين بقادته العسكريين قرب حدود أوكرانيا؟
فيديو
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
20/08/2023 04:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
20/08/2023 04:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
Lebanon 24
ستتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة.. وريثة عرش إسبانيا تلتحق بتدريب عسكري (فيديو)
00:29 | 2023-08-18
20/08/2023 04:21:28
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24