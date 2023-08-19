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عربي-دولي

جيش النيجر يُحذر: الحرب لن تكون "نزهة"

Lebanon 24
19-08-2023 | 16:49
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هاجم رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، العقوبات التي تفرضها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" على بلاده، معتبراً أي تدخل خارجي "احتلالا".

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وفي كلمة مساء السبت، قال رئيس المجلس العسكري في النيجر، عبد الرحمن تياني، إن "عقوبات إيكواس تستهدف خنق اقتصادنا وتجارتنا، وهدفها تقسيم النيجر، وهي عقوبات غير إنسانية".

وشدد تياني على أن أي تدخل من مجموعة "إيكواس" سيعتبر احتلالاً لبلاده، مشيراً إلى أن المجموعة تريد عزل النيجر ليكون عاجزاً عن مواجهة الإرهاب.

وأردف: "نحنُ لا نريد حربا.. ولكن أي اعتداء علينا لن يكون نزهة كما يتصورون. قواتنا وبدعم من مالي وبوركينا فاسو لن تركع أبدا".

وأشار رئيس المجلس العسكري في النيجر إلى أن طموح الجيش النيجري "ليس في السيطرة على الحكم"، مؤكداً "الإنفتاح على الحوار"، وقال: "المجلس العسكري في النيجر جاهز لخوض حوار يأخذ بالاعتبار سادة النيجر وتطلعات شعبه".
كذلك، قال تياني إن القوى الوطنية ستجتمع خلال 30 يوماً لإدارة المرحلة الانتقالية في النيجر، مؤكداً أن الفترة الانتقالية في البلاد ستدوم 3 سنوات.

وطالب "كل القوى في البلاد إلى حوار وطني شامل لوضع أسس دستورية جديدة".
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