وسط التفوق الجوي الروسي.. ماذا يعرقل إرسال طائرات إف – 16 إلى أوكرانيا؟

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لفتت شبكة "سي إن إن" الأميركية في تقرير لها، أمس السبت، إلى حاجة أوكرانيا الملحة للحصول على طائرات إف – 16 لمواجهة عمق الحفر عبر مدينة أوريخيف على خط المواجهة مع القوات الروسية.وبحسب الشبكة، فإن القوات الأوكرانية التي تتجمع حول المدينة لديها مهمة الدفع عبر حقول الألغام نحو عدو توقع تقدمه منذ فترة طويلة.لكن أكبر عائق لديهم بحسب التقرير، هي الطائرات الروسية التي تطلق قنابل نصف طن متري تنزلق من بعيد من خارج متناول الدفاعات الجوية الأوكرانية، ثم تدمر المواقع الأوكرانية حسب الرغبة، وفي بعض الأحيان يتم إطلاق ما يصل إلى 20 قنبلة في أوريخيف.وتوفر أنظمة الرادار الأوكرانية بعض التحذير، إلى جانب هدير قصير ومشؤوم لصاروخ قادم. لكن الهدف النهائي غالباً ما يتم طمسه دون سابق إنذار.لذلك عندما تقول أوكرانيا إنها بحاجة ماسة إلى طائرات إف-16، فذلك لأن القوات الأوكرانية تموت يومياً بسبب التفوق الجوي الروسي، بحسب الشبكة.وأضافت "سي إن إن" الأميركية أنه على الرغم من الوعود الغربية، إلا أنه حتى التدريب لم يبدأ بعد.وكانت أوكرانيا قد رحبت يوم الجمعة بالأنباء التي تفيد بأن الولايات المتحدة وافقت على نقل طائرات إف-16 عند اكتمال التدريب، لكن يبقى من غير المرجح أن تتلقى أوكرانيا طائرات حتى العام المقبل، بحسب التقرير.ويبدو أن منتقدي الوتيرة البطيئة للهجوم المضاد لأوكرانيا قد استحضروا "أوكرانيا الخارقة"، القادرة على قلب أي مبادئ عسكرية أساسية، بناء على انهيار المواقع الروسية في تقدم كييف الصاخب في خاركيف وخيرسون العام الماضي، حيث إنهم يتوقعون الآن جيشاً تم تحطيمه منذ 18 شهراً، ليكون قادراً الآن على تحقيق إنجاز لم يحاول جيش الناتو حتى تحقيقه.وكما يقول التقرير، لن تفكر جيوش الناتو في معالجة حقول الألغام والدفاعات على طول جبهة زابوريجيا الجنوبية النووية، بدون دروع متطورة ومعدات مضادة لإزالة الألغام وتفوق جوي وقوة مدربة جيداً. ولكن بطريقة ما اقترب نفاد صبر الغرب مع عدم قدرة أوكرانيا على الاستيلاء على جيش من الشباب الذين يتم حشدهم في كثير من الأحيان، وتدريبهم على معدات جديدة، واجتياح الأراضي التي تسيطر عليها روسيا بحلول الخريف.وقال أحد مشاة البحرية الأوكرانية في الجبهة الجنوبية لشبكة سي إن إن: "أفهم تماماً ما هو الطيران بمعداته وقوته النارية. إنه أمر مخيف للغاية".وأضاف "الروس سيشعرون بنفس التأثيرات التي لديهم من طائرات إف-16، التي ستجعل الأمور أسهل كثيراً لأنهم لن يشعروا بالأمان في مواقعهم الخلفية، ولن يكون الجميع مستعدين نفسياً للعودة إلى الخنادق بعد غارة جوية".كما اعتبر التقرير أن توريد طائرات إف-16، مع القدر المكثف من التدريب والخدمات التي تحتاجها، كان من شأنه دائماً أن يجعل الناتو أقرب ما يكون حتى الآن إلى كونه حلفاً مقاتلاً، لذلك تحتاج الطائرات إلى الأوكرانيين ليصبحوا سادة في صيانتها بين عشية وضحاها، وكان هناك دائماً خطر استدعاء أفراد الناتو لملء الفجوات، أو المساعدة في إصلاح الطائرات داخل أراضي الناتو.سواء كان هناك ما يكفي من الأوكرانيين المناسبين لتدريبهم، أو أياً كانت العقبات البيروقراطية الأخرى، فمن الواضح أن الإرادة ليست موجودة بعد بين دول الناتو لتحقيق ذلك. لقد تعلموا أنهم يستطيعون فعل الأشياء بسرعة إذا أرادوا ذلك، حيث فعلوا ذلك مع دبابات "ليوبارد" على سبيل المثال.ربما تم حساب أن خطر انجرار الناتو إلى الحرب كبير للغاية بحيث لا يبرر التحرك بشكل أسرع مع طائرات إف-16، وأنه من الأسهل بدلاً من ذلك المقامرة على ما إذا كانت أوكرانيا قادرة على النجاح في هجومها المضاد، إلا أنها بحسب التقرير "مقامرة قاسية ومنفصلة عن الواقع".