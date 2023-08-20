هجوم مسلح في باكستان يودي بحياة 11 عاملاً

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكار، اليوم الأحد، أن 11 عاملا قتلوا في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان.



وعلى منصة "إكس" المعروفة سابقا بـ"تويتر" قال رئيس الوزراء الباكستاني: "ندين بشدة الهجوم المسلح الذي أودى بحياة 11 شخصا شمال غرب البلاد".

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