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هجوم مسلح في باكستان يودي بحياة 11 عاملاً

Lebanon 24
20-08-2023 | 00:32
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أعلن رئيس الوزراء الباكستاني أنوار الحق كاكار، اليوم الأحد، أن 11 عاملا قتلوا في هجوم مسلح في شمال غرب باكستان.

وعلى منصة "إكس" المعروفة سابقا بـ"تويتر" قال رئيس الوزراء الباكستاني: "ندين بشدة الهجوم المسلح الذي أودى بحياة 11 شخصا شمال غرب البلاد".
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