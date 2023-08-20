طائرة مُسيرة تهاجم موسكو.. هكذا تمّ التصدي لها

أصيب 5 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف محطة لسكك الحديد في مدينة كورسك في غرب روسيا.

وقال حاكم المنطقة رومان ستاروفويت على تلغرام إن "المعلومات الأولية تشير إلى تحطم المُسيرة على سطح مبنى المحطة قبل إندلاع حريقٍ في المكان".

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كذلك، أوضح ستاروفويت أنّ الحادثة أسفرت عن إصابة 5 أشخاصٍ بجروحٍ طفيفة من شظايا الزجاج.



من جهته، أفاد رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين بأن طائرة مسيرة حاولت التوجه نحو موسكو، إلا أنه جرى إسقاطها وإحباط الهجوم الذي كانت تنوي تنفيذه.

وفي منشوراتٍ له عبر "تلغرام"، قال سوبيانين: "لقد تم إعتراض المسيرة بواسطة قوات الدفاع الجوي بعد رصدها فوق منطقة ستوبينسكي في منطقة موسكو، بينما كانت متجهة نحو العاصمة".

وبسحب سوبيانين، فقد نقلت وكالة "تاس" عن وزارة الدفاع الروسية قولها إنّه جرى تدمير المُسيرة بوسائل إلكترونية قبل تحطّمها في منطقة مهجورة من دون التسبب بأي إصاباتٍ أو أضرار.