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مقتل 13 شخصاُ على الأقل في البيرو جراء سقوط حافلة في هاوية

Lebanon 24
20-08-2023 | 00:58
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قتل 13 شخصا على الأقل وأصيب نحو 5 آخرين بجروح خطيرة في البيرو، جراء سقوط حافلة في هاوية على طريق في جبال الأنديز، وفقا لما أعلنته السلطات المحلية.

ووقع الحادث صباحا عندما انقلبت حافلة تقل نحو 50 راكبا من مدينة فيلكاشوامان في الأنديز إلى ليما، وسقطت في منطقة هوانكافيليكا الأنديزية في جنوب شرق البلاد.
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وقال شرطي من مركز شرطة هويتارا في هوانكافيليكا إن ثمة 13 قتيلا و5 إصابات خطرة، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

حضرت الشرطة وإطفائيون لانتشال جثث الضحايا وبينهم أطفال. ونقل المصابون بجروح خطرة إلى مدينة بيسكو.

 يشار إلى أن حوادث الطرق شائعة في البيرو ويرجع ذلك خصوصا إلى السرعة وسوء صيانة الطرق.
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