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الجيش الاسرائيلي: اعتراض طائرة مسيَرة في أجواء غزة

Lebanon 24
20-08-2023 | 03:39
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أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض طائرة مسيَرة في أجواء غزة، صباح اليوم.

وجاء بحسب الجيش أن "منظومة الدفاع الجوي اعترضت قطعة جوية مسيَرة في سماء قطاع غزة خلال تحليقها باتجاه المستوطنات".

وذكرت إذاعة الجيش أن الطائرة المسيَرة اخترقت أجواء المنطقة الحدودية بين غزة والأراضي المحتلة قرب مستوطنة "أشكول".
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ولم تعلن مصادر فلسطينية عن تفاصيل حول الحدث.
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