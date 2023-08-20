حادثٌ خطير في باكستان.. حافلة تصطدم بشاحنة وسقوط 18 قتيلاً!

اشتعلت النيران في حافلة بعد اصطدامها بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب طريق سريع شرقي باكستان، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصاً وإصابة 13 خرين، حسبما ذكرت الشرطة ومسؤولو إنقاذ يوم الأحد.

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ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح الأحد في إقليم البنجاب، حيث اصطدمت الحافلة التي كانت متجهة إلى إسلام أباد بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب طريق لاهور - إسلام أباد السريع، حسبما ذكر ضابط الشرطة البارز فهد أحمد. ووقع الحادث في ساعة مبكرة من صباح الأحد في إقليم البنجاب، حيث اصطدمت الحافلة التي كانت متجهة إلى إسلام أباد بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على جانب طريق لاهور - إسلام أباد السريع، حسبما ذكر ضابط الشرطة البارز فهد أحمد.

وبحسب المعلومات، فإن الشاحنة كانت محملة ببراميل وقود، ما تسبب باشتعال النيران في الحافلة التي وقع حادث الإصطدام معها، علماً أن تلك الأخيرة كانت تقلّ أكثر من 40 راكباً.

وأشار أحمد في تصريحه إلى أن الأشخاص الذين تم إنقاذهم أصيبوا بحروقٍ بالغة، من بينهم كثيرون في حالة حرجة.