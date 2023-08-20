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عربي-دولي

تقريرٌ إسرائيلي يكشف واقع "الهجرة" من أميركا إلى إسرائيل.. ما يجري غير عاديّ!

Lebanon 24
20-08-2023 | 04:32
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كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن وجود قلق كبير في أوساط الاحتلال من الانخفاض الملحوظ في هجرة الشباب من أمريكا إلى "إسرائيل" التي على ما يبدو "فقدت سحرها".

وأكد تقرير للصحيفة  أعده إيتمار آيشنر، أن "الثورة القانونية" التي تقودها الحكومة اليمينية الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو، وتسببت في موجة احتجاجات متواصلة، "مزقت المجتمع الإسرائيلي، وهي تؤثر على جميع مجالات الحياة، وليس فقط داخل إسرائيل".
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وأضاف تقرير الصحيفة أن "بيانات منظمة "Nefesh Ban Nefesh" (منظمة غير ربحية تروج وتشجع وتسهل الهجرة اليهودية من أمريكا والمملكة المتحدة)، أظهرت أن هناك انخفاضاً كبيراً في معدل الهجرة إلى إسرائيل من أميركا الشمالية؛ خاصة بين الشباب، والسبب أنهم يجدون صعوبة في الارتباط بإسرائيل في هذا الوقت، والتأكيد أن الوقت ليس مناسبا للهجرة إلى إسرائيل".

وتابعت: "منذ بداية 2023، هاجر فقط ثلث عدد الشباب إلى إسرائيل مقارنة بالمتوسط خلال العقد الماضي؛ باستثناء سنوات تفشي فيروس كورونا".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "انخفاض عدد الشباب المهاجرين لإسرائيل ليس هو الشيء الوحيد المقلق، فهناك انخفاض في التبرعات لإسرائيل"، منوهة إلى أن "متبرعا يعرّف نفسه بأنه صهيوني كبير، أعلن أنه بسبب الوضع سيجمد الأموال التي وعد بتحويلها". (عربي21)
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