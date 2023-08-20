"جواسيس" اخترقوا إيران.. هكذا كان مصيرهم!

Advertisement

ولفت خطيب إلى أنّ بعض هؤلاء الجواسيس وعلى الرغم من الضغوط، حكم عليهم بالإعدام ونفذت فيهم هذه الأحكام.كذلك، أوضح خطيب أنّ حوالى 200 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي دخلوا إيران حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات مزعزعة للاستقرار على مستوى إيران والمنطقة بما فيها العراق خلال زيارات الأربعين.وأكد أنه مع مواجهة هذه العناصر والاعتقالات التي طالتها، تمكنت أجهزة الأمن الإيرانية من القضاء على معظم هؤلاء الإرهابيين.