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عربي-دولي

"جواسيس" اخترقوا إيران.. هكذا كان مصيرهم!

Lebanon 24
20-08-2023 | 04:44
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كشف وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب في كلمة أمام قادة الحرس الثوري، أن قدرة أجهزة الأمن الإيرانية وصلت مرحلة تمكنت فيها من إحباط أنشطة جواسيس⁧ فرنسا ⁩والسويد وبريطانيا⁩.

ولفت خطيب إلى أنّ بعض هؤلاء الجواسيس وعلى الرغم من الضغوط، حكم عليهم بالإعدام ونفذت فيهم هذه الأحكام.
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كذلك، أوضح خطيب أنّ حوالى 200 عنصر من تنظيم داعش الإرهابي دخلوا إيران حيث كانوا يخططون لتنفيذ عمليات مزعزعة للاستقرار على مستوى إيران والمنطقة بما فيها العراق خلال زيارات الأربعين.

وأكد أنه مع مواجهة هذه العناصر والاعتقالات التي طالتها، تمكنت أجهزة الأمن الإيرانية من القضاء على معظم هؤلاء الإرهابيين.
 
 
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