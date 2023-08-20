"حادثة غير عادية".. تحطم المركبة "لونا- 25" على سطح القمر

ق الت وكالة "تاس" الروسية للأنباء إن المركبة الروسية "لونا - 25" تحطمت على سطح القمر خلال مهمتها هناك إثر تعرضها لحادثة طارئة غير عادية.

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كذلك، ذكرت وكالة الفضاء الروسية إن مركبة لونا 25 الفضائية اصطدمت بالقمر وفُقد الاتصال بها، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.



وكانت روسيا أطلقت المركبة "لونا - 25" من قاعدة "فوستوتشني" الفضائية يوم 11 آب الجاري، وتعد رحلة المركبة المذكورة أول مهمة فضائية روسية إلى القمر منذ 47 عاماً.

ويوم 13 آب، أعلنت "روس كوسموس" عن تشغيل الأجهزة العلمية للمركبة لأبحاث الفضاء وذلك لأول مرة بمركبة "لونا ــ 25".

ويتمثل الهدف الرئيسي من مهمة المركبة بتنفيذ هبوط سلس لها على سطح القمر في منطقة قطبه الجنوبي.

مع هذا، كان من المفترض أن تقوم المركبة باستكشاف ما إذا كانت تلك المنطقة تحوي على الماء أو جزيئات الجليد.

وللإشارة، فإن المركبة لونا-25 هي واحدة من 4 مركبات ومستكشفات للقمر، وهي لونا-26 ولونا-27 ولونا-28.