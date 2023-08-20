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عربي-دولي

صيادٌ شاهده... مخلوق غريب في غابة يُثير الرعب والهلع ما هو؟ (فيديو)

Lebanon 24
20-08-2023 | 05:07
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تتواصل الشائعات عن مخلوق كبير مشعر يشبه الإنسان يسمى "ذو القدم الكبيرة" أو "ساسكواتش" بالإنكليزية، ويعيش في غابات أميركا الشمالية.

وأوردت وسائل إعلام أميركية أنه تم الإبلاغ عن 676 مشاهدة أو مواجهة مزعومة في ولاية واشنطن لهذا المخلوق، و445 في كاليفورنيا، وفقا لمنظمة "Bigfoot Field Researchers Organization".
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وتشارك رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين الفينة والأخرى فيديوهات للكائن، الذي يمكن اعتباره أسطوريا، لكن تبقى أكثر المقاطع المميزة التي اعتبرها العديد من أفضل المشاهد التي تم التقاطها، تلك التي سجلها صياد يدعى جو هايكليف في غابات المسيسيبي.

وأوضح هايكليف في تعليق أسفل فيديو على "يوتيوب" مدته دقيقتان، أنه صادف المخلوق وهو يمزق لحاء جذع شجرة ويطرحه على الأرض. وأضاف أنه كان خائفا من الوحش ذي الشعر الأشعث، بعد أن عثر عليه في رحلة صيد.

وصرح الصياد: "كنت في الخارج لاصطياد الخنازير أجلس في جزء من المستنقع، ثم سمعت ضوضاء خلف شجرة، لم أستطع تصديق عينيي. كان هذا الشيء الأسود الضخم جاثما بجوار شجرة سرو ميتة على بعد حوالي 50 ياردة".

وأردف: "اعتقدت أنه خنزير، لكنني رأيت أكتافا كبيرة ورأسا منتصبا، بدا الأمر وكأنه كان يحفر الجذع. كانت غريزتي الأولى هي الركض بعيدا، ولم أفكر حتى في إطلاق النار".

وزعم هايكليف أن طول المخلوق كان 7 أقدام، ولم يكن يشبه الدب. وعبر العديد من المشاهدين عن ذهولهم من اللقطات، حيث اعتقد الكثيرون أنه رجل كبير وليس حيوانا. (العربية)
 
 

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