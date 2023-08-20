هل تستطيع "إيكواس" التدخّل عسكريّاً في النيجر؟



Advertisement ذكر موقع "سكاي نيوز"، أنّ النيجر ودول الجوار تتأهب لمفاجآت وسيناريوهات عدة، منذ إعلان مفوض السلم والأمن في "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، أنّ المجموعة اتخذت القرار بشأن اليوم المحدد للتدخل العسكري في النيجر "لكننا لن نعلن عنه"، وذلك لإنهاء "الانقلاب العسكري" الذي وقع 26 تموز.

وقال الكاتب والباحث السنغالي المتخصص في العلاقات الدولية أداما غاي في هذا السيّاق: "لا نستطيع أن نصدّق أن "إيكواس" لديها المال الكافي للقيام بتدخل عسكري ناجح في مثل هذه الأراضي الضخمة التي تبلغ مساحتها أكثر من 1267000 كيلومتر مربع، فالأمر غير ممكن، والإشادة بتدخلاتها السابقة في غامبيا أو غينيا بيساو أو ليبيريا أو سيراليون، هي جزء من سرد دعاة الحرب للذهاب إلى هذا المشروع الحربي غير المحبوب وغير القانوني في النيجر".

وأضاف أنّ "إعلان المجموعة أنها حددت موعد التدخل هو مجرد خطوة استراتيجية لوضع "الطغمة" العسكرية النيجرية على أهبة الاستعداد".

ورأى أنّ "المجموعة ليست مستعدة ولا لديها القدرة على ترجمة هذا الإعلان إلى أفعال، إلا إذا كانت تريد الدخول في عصر الفوضى بغرب إفريقيا".

وأشار إلى أنّ "مالي وبوركينا فاسو وغيرهما شتُشكلان درعا لدعم النيجر ليس فقط عسكريا، لكن من خلال الدعم الشعبي الواسع في جميع أنحاء إفريقيا، والذي سيجعل هذا التدخل العسكري مبادرة محفوفة بالمخاطر ومحكوما عليها بالفشل".

قال: "لن تجد الدول التي ترفض هذا النهج العسكري في غرب إفريقيا سببا للوحدة ضده فحسب، بل إن القارة بأكملها والشعوب والبرلمانات والرأي العام، وحتى الرؤساء الآخرين من دول أخرى من غرب إفريقيا، سيكون لديهم سبب للوقوف ضد هذا التدخل".

وتابع: "ببساطة التدخل العسكري هو صنع لمشروع استعماري جديد تنفّذه مجموعة من التكنوقراط الإقليميين دون تفويض انتخابي وفهم عميق للنيجر المعقدة". (سكاي نيوز)