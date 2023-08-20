هل تنجح الولايات المتحدة في إنشاء "ناتو مصغر" مع كوريا الجنوبية واليابان؟

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ذكر موقع "الجزيرة"، أنّ لقاء كامب ديفيد بين الرئيس الأميركي جو بايدن، ورئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، ورئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول جاء ليعزز تحليلات خبراء تذهب باتجاه أن واشنطن تريد إنشاء مؤسسات دائمة لتحالف ثلاثي غير رسمي في شرق آسيا، حسبما ذكرته صحيفة نيزافيسيمايا الروسية.وقالت الصحيفة في تقرير لها إنه على الرغم من أن الدول الثلاث لن تلتزم بالدفاع عن بعضها البعض، فإنها ستعزز التفاعل بين جيوشها، وهذا التعزيز سيتم توجيهه في المقام الأول ضد الصين وكوريا الشمالية، لكن بايدن سيضغط أيضا على شركائه من أجل المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.وذكرت أن إدارة بايدن ترى أن أحد التحديات الأساسية التي تواجه هذا التحالف هو إقناع اليابان وكوريا الجنوبية بذلك، حيث تشوب علاقات البلدين حالة من عدم الثقة الممتدة لعقود، التي وصلت في بعض الأحيان إلى مرحلة الهجوم العلني وخاصة من جانب كوريا الجنوبية على خلفية الاستعمار الياباني لكوريا، الذي استمر 35 عاما.واحتفلت كوريا الجنوبية مؤخرا بيوم التحرر من الحكم الياباني في عام 1945، لكن كان لافتا أن الرئيس يون سوك يول لم يركز في خطابه بالمناسبة على وحشية السلطات الاستعمارية ومعاناة الشعب الكوري، توضح نيزافيسيمايا.وبدلا من ذلك، شدد الزعيم الكوري الجنوبي على أن اليابان أصبحت الآن شريكة ملتزمة بنفس قيم بلاده، وبما أن كلا من سيول وطوكيو قلقتان بشأن ما يسمى التهديد النووي من كوريا الشمالية، فقد اختار يون إلقاء اللوم في المشكلة على "العدوان الشيوعي".ويرى تقرير الصحيفة الروسية أن واشنطن تتفهم مشاعر مواطني كوريا الجنوبية، لكنها تنظر في القضية مع مراعاة التزاماتها العالمية، حيث تعتقد واشنطن أن قمة كامب ديفيد ستسرع من احتواء الصين وتساعد الولايات المتحدة في الدفاع عن تايوان.ونقل التقرير عن دينيس وايلدر، الأستاذ في جامعة جورج تاون والمسؤول السابق في الإدارة الرئاسية الأميركية، قوله إن قمة كامب ديفيد كانت معجزة، إذ لم يتمكن الأميركيون في وقت سابق من استدراج قادة اليابان وكوريا الجنوبية إلى غرفة واحدة.وأكد التقرير ألا أحد من الدول الثلاث يريد استفزاز بكين، وهي التي تعتقد أن الولايات المتحدة تريد عزلها دبلوماسيّا وتحيطها بشبكة من الحلفاء العسكريين المعادين. (الجزيرة)