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عربي-دولي
زيلينسكي: جنودنا سيردون على روسيا
Lebanon 24
20-08-2023
|
07:30
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توعّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد، بالرد على الضربة الصاروخية الروسية التي استهدفت وسط مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، والتي قتلت سبعة أشخاص وجرحت أكثر من مئة آخرين السبت.
قال زيلينسكي: "أنا متأكد من أن جنودنا سيردون على روسيا جراء هذا الهجوم الإرهابي.. سيردون بشكل ملموس". جاء ذلك في خطاب مصور تم بثه في الساعات الأولى من يوم الأحد في ختام زيارته الرئيس الأوكراني إلى السويد، وهي أول زيارة خارجية له منذ حضور قمة حلف "الناتو" في ليتوانيا الشهر الماضي.
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وذكر زيلينسكي أن طفلة تدعى صوفيا وتبلغ من العمر 6 سنوات من بين قتلى الهجوم، وأكد أن الجرحى بينهم 15 طفلاً. (سكاي نيوز)
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