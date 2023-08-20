هزّة أرضيّة في تركيا صباح اليوم... ما هي قوّتها وأيّ ولاية ضربت؟

ضربت هزّة أرضيّة بقوة 4.2 على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.



وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أنّ مركز الهزّة الأرضيّة قضاء غوكصون في الولاية.



ووقعت الهزّة على عمق 22.17 كم. (الأناضول)

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