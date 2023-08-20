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عربي-دولي

هزّة أرضيّة في تركيا صباح اليوم... ما هي قوّتها وأيّ ولاية ضربت؟

Lebanon 24
20-08-2023 | 06:54
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ضربت هزّة أرضيّة بقوة 4.2 على مقياس ريختر، صباح اليوم الأحد، ولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد" أنّ مركز الهزّة الأرضيّة قضاء غوكصون في الولاية.

ووقعت الهزّة على عمق 22.17 كم. (الأناضول)
 
 
 
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