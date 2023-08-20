هذه أفضل 10 دول للتقاعد في أوروبا

ذكرت "العربية"، أنّ تقريراً صدر من قبل شركة النقل والسفريات "Moving to Spain"، كشف عن أفضل الدول الأوروبية للتقاعد فيها بناءً على عدة عوامل وهي: السكان ومتوسط العمر المتوقع وتكلفة المعيشة وأسعار المساكن وسهولة التأشيرات والأمان وجودة الشواطئ وأيضا امكانيات الرعاىة الصحية.

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والبرتغال هي أفضل دولة في أوروبا للتقاعد فيها. وتعتبر إحدى الدول الأوروبية ذات الأسعار المعقولة نظرًا لانخفاض تكلفة المعيشة فيها.

وبحسب الموقع، فإنّ أفضل 10 دول للتقاعد فيها في أوروبا هي:



- البرتغال

- إسبانيا وإيطاليا

- اليونان

- بلغاريا

- فرنسا

- سلوفينيا

- كرواتيا

- مالطا

- أيرلندا



