دولة تفرض ضريبة "ضخمة" على صادرات البصل

قالت وزارة المالية الهندية، إن الحكومة ستفرض بأثر فوري رسوم تصدير بنسبة 40 بالمئة على البصل حتى نهاية العام الحالي، في محاولة لتحسين التوافر المحلي للخضروات.



وستساعد الرسوم التي تفرضها أكبر دولة مصدرة للبصل في العالم، نيودلهي على خفض الأسعار المحلية قبل انتخابات الولاية الرئيسية في وقت لاحق من هذا العام ، لكنها ستجبر المشترين الآسيويين على دفع المزيد من الأمول، لأن المصدرين الإقليميين الآخرين لديهم إمدادات محدودة. (سكاي نيوز)

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