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عربي-دولي

"لقاء سلام" مرتقب بين الملك تشارلز والأمير هاري.. هذا موعده

Lebanon 24
20-08-2023 | 09:04
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تم الكشف عن الموعد الدقيق المرجح أن يجتمع فيه الملك تشارلز والأمير هاري لإجراء ما وُصف بـ"محادثات سلام"، لكن من غير المتوقع أن تكون ميغان ماركل هناك، وفقًا لمصدر مطلع.

وبحسب ما نقلت صحيفة "ديلي ميل" Daily Mail البريطانية، من المقرر أن يعود الأمير هاري، 38 عامًا، إلى كاليفورنيا عبر لندن الشهر المقبل، عندما تنتهي ألعاب "إنفيكتاس" في ألمانيا.
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وتزامنا، من المقرر أن يعود الملك تشارلز من إجازته الصيفية في بالمورال في منتصف شهر أيلول، مما يعني أن الملك وابنه الأصغر سيكونان متواجدان في العاصمة البريطانية في الوقت عينه.

وبحسب الصحيفة، يُعتقد أن يتم اللقاء على أمل تخفيف التوترات داخل العائلة المالكة، والتي تسببت بها صدور مذكرات دوق ساسكس "سبير"، وكذلك سلسلة وثائقية على أذاعتها منصة "نتفليكس" له ولزوجته.

وأفاد مصدر مقرب من العائلة المالكة، لمجلة "أوكي" أن الموظفين يخططون لتنظيم "محادثات السلام" في 17 أيلول، قبل رحلة الملك المرتقبة إلى فرنسا في 20 أيلول. (العربية)
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