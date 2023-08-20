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عربي-دولي

دولتان ستزودان أوكرانيا بطائرات "اف-16"... من هما؟

Lebanon 24
20-08-2023 | 09:48
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قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إنّ "هولندا والدنمارك ستسلمان عددا من طائرات "إف-16" المقاتلة لأوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك".

وذكر روته أنّ هولندا لا يمكنها تحديد عدد المقاتلات، التي ستقدمها لأوكرانيا. (سكاي نيوز)
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أوكرانيا

اف 16

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