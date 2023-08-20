دولتان ستزودان أوكرانيا بطائرات "اف-16"... من هما؟

قال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته إنّ "هولندا والدنمارك ستسلمان عددا من طائرات "إف-16" المقاتلة لأوكرانيا بمجرد تلبية الشروط اللازمة لذلك".



وذكر روته أنّ هولندا لا يمكنها تحديد عدد المقاتلات، التي ستقدمها لأوكرانيا. (سكاي نيوز)

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