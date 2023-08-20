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إقتصاد

بعد سنوات... إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي

Lebanon 24
20-08-2023 | 10:30
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أعلن محافط مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد، عن عودة المصرف كمؤسسة سيادية موحدة.

وأوضح المصرف في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، أنه سيستمر في بذل الجهود لمعالجة الآثار التي نجمت عن انقسامه بين شرق وغرب البلاد.
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من جهته، رحب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح بإعلان التوحيد قائلا: "على كافة المؤسسات والهيئات أن تحذو حذو هذه الخطوة الوطنية في إنهاء حالة انقسام مؤسسات الدولة".

كما رحب أيضا رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة بالقرار،  معلقا: "أحث محافظ المصرف ونائبه على الاستمرار في معالجة الآثار المترتبة عن الانقسام". (روسيا اليوم)

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