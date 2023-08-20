في أول عاصفة استوائية منذ 80 عاماً.. "هيلاري" يهدد بسيول كارثية بالمكسيك وأميركا

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وصل الإعصار "هيلاري" الذي تراجعت سرعته السبت إلى الدرجة الأولى على مقياس سفير-سيمبسون، إلى شبه جزيرة "باخا كاليفورنيا" في شمال غرب المكسيك، مخلفاً أضراراً وقتيلاً واحداً على الأقل.ومن المتوقع أن يتجه بعد ذلك نحو جنوب غرب الولايات المتحدة التي تستعد لاحتمال حدوث فيضانات خطرة.وأوردت نشرة أصدرها المركز الوطني الأميركي للأعاصير الأحد أن الرياح المصاحبة للإعصار ضعفت بشكل كبير لكنّها ما زاالت عاتية إذ تبلغ سرعتها 140 كلم في الساعة مع اقترابها من شبه جزيرة باخا كاليفورنيا.ومن المتوقّع أن يضعف الإعصار ليتحوّل إلى عاصفة مدارية قبل أن يصل إلى جنوب ولايتي كاليفورنيا ونيفادا، مع استمرار خطر هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات "مهدّدة للأرواح قد تكون كارثية"، بحسب المركز.وأعلنت وكالة الحماية المدنية المكسيكية السبت أنّ مستويات الأنهار والجداول ارتفعت بشكل كبير في لوريتو وموليج على الساحل الشرقي لباخا كاليفورنيا الذي تضرّر أيضًا من الانهيارات الأرضية وإغلاق الطرق.وبحسب الوكالة، لقي شخص مصرعه بعد أن جرف مجرى مائي إحدى السيارات في موليج.والأحد، واصل الإعصار تقدمه باتجاه الشمال متسببا بأمطار قد يبلغ منسوبها 25 سنتيمترا في بعض المناطق المكسيكية وكاليفورنيا ونيفادا.كما من المحتمل أن تهب أعاصير بعد ظهر الأحد في أجزاء من كولورادو أو صحراء موهافي.على الرغم من تراجع شدته، لا يزال الاعصار هيلاري يشكل خطراً. وأرسلت وكالة إدارة الطوارئ الفدرالية الأميركية فرقاً إلى المناطق المعرّضة للعاصفة قبل هبوبها. وأعلن حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم حالة الطوارئ في جزء كبير من المنطقة الجنوبية للولاية.