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عربي-دولي

حفيد جيمي كارتر عن حالة جده الصحية: إننا في الفصل الأخير!

Lebanon 24
20-08-2023 | 12:16
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عبّر جوش كارتر، عن الوضع الصحي لجده الرئيس الأميركي السابق جيمي كارتر، بالقول إنه "من الواضح أننا في الفصل الأخير"، وذلك في مقابلة نُشرت أمس السبت في مجلة بيبول People.

جيمي كارتر، الذي يبلغ 98 عاما، كان دخل دورا لرعاية المسنين في شباط الماضي، قبل أن يقرر تلقي الرعاية الصحية في منزله بولاية جورجيا.
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وتغلب الرئيس السابق على سرطان الدماغ عام 2015، لكنه واجه سلسلة من المشكلات الصحية في عام 2019، قبل أن يخضع لعملية جراحية في الدماغ.
وقال جوش كارتر عن جده: "رغم أنه يبلغ من العمر 99 عاما تقريبا، إلا أنه يعلم كمّ التمنيات الطيبة التي يتلقاها ويشعر بحب الناس له".

وحول جدته روزالين كارتر، المصابة بالخرف، قال جوش إنها "على دراية بتشخيص حالتها، ولا تزال تعرف من نحن، وأننا عائلتها، وهذا هو الجزء الأهم، كما أن جدتي لا تزال قادرة على تكوين ذكريات جديدة".
وأضاف أنه بالرغم من أنه "من الصعب على جيمي كارتر أن يرى زوجته تفقد بعضا من ذكرياتها، فإنهما لا يزالان يمسكان بأيدي بعضهما البعض. هذا أمر مدهش".

وجيمي وروزالين كارتر هما أطول زوجين رئاسيين ارتبطا لفترة تبلغ 77 عاما.

وتولى كارتر، الذي ينتمي إلى الحزب الديمقراطي، الرئاسة في الفترة من 1977 إلى 1981 قبل أن يخسر انتخابات الولاية الثانية أمام الجمهوري رونالد ريغان.
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