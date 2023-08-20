Advertisement

عربي-دولي

هل سترد كييف على هجوم تشيرنيهيف؟

Lebanon 24
20-08-2023 | 12:54
A-
A+
Doc-P-1099291-638281582997096629.jpg
Doc-P-1099291-638281582997096629.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
توعّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، بالرد على الضربة الصاروخية الروسية التي استهدفت وسط مدينة تشيرنيهيف شمال أوكرانيا، والتي قتلت سبعة أشخاص وجرحت أكثر من مئة آخرين السبت.

قال زيلينسكي: "أنا متأكد من أن جنودنا سيردون على روسيا جراء هذا الهجوم الإرهابي.. سيردون بشكل ملموس". جاء ذلك في خطاب مصور تم بثه في الساعات الأولى من يوم الأحد في ختام زيارته الرئيس الأوكراني إلى السويد، وهي أول زيارة خارجية له منذ حضور قمة حلف "الناتو" في ليتوانيا الشهر الماضي.
Advertisement

وذكر زيلينسكي أن طفلة تدعى صوفيا وتبلغ من العمر 6 سنوات من بين قتلى الهجوم، وأكد أن الجرحى بينهم 15 طفلاً.

من جهته قال حاكم منطقة تشيرنيهيف، فياتشيسلاف تشاوس، اليوم الأحد، إن إجمالي عدد الجرحى ارتفع إلى 148.

إلى الشرق، قصفت القوات الروسية مدينة كوبيانسك صباح اليوم الأحد، ما أدى إلى إصابة رجل بجروح خطيرة، بحسب حاكم إقليم خاركيف أوليه سينيهوبوف.

في الوقت ذاته، أصيب خمسة أشخاص في روسيا بعدما قصفت طائرة أوكرانية مسيرة محطة قطار في مدينة كورسك، حسبما ذكر حاكم المنطقة رومان ستاروفويت في ساعة مبكرة من صباح الأحد. يذكر أن كورسك هي عاصمة المنطقة الغربية التي تحمل نفس الاسم، والتي تحد أوكرانيا.

ووفقاً لستاروفويت، تحطمت الطائرة المسيرة على سطح مبنى محطة السكك الحديد، ما أدى إلى اندلاع حريق على السطح.

واعترضت الدفاعات الجوية الروسية طائرة مسيرة كانت تحلق باتجاه موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، ما تسبب في تحطمها. ووصفت وزارة الدفاع الروسية الحادث بأنه "محاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي".

هذا وأوقف مطارا فنوكوفو ودوموديدوفو في موسكو الرحلات لفترة وجيزة، لكن لم ترد أنباء عن وقوع ضحايا ولا أضرار.

كما قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إن الدفاعات المضادة للطائرات أحبطت هجوماً بطائرتين مسيرتين على منطقة بيلغورود المتاخمة لأوكرانيا والتي تعد هدفاً منتظماً لهجمات أوكرانية بطائرات مسيرة. وفي بيان منفصل، قال حاكم المنطقة فياتشيسلاف جلادكوف إنه جرى إسقاط 12 هدفاً جوياً لدى اقترابها من مدينة بيلغورود.

لم تقل السلطات الأوكرانية، التي تتجنب التعليق بشكل عام على الهجمات على الأراضي الروسية، ما إذا كانت قد شنت الهجمات أم لا.

وباتت ضربات الطائرات المسيرة على المناطق الحدودية الروسية أمراً معتاداً إلى حد ما.

هذا وتصاعدت هجمات الطائرات المسيرة بشكل أعمق داخل الأراضي الروسية منذ تدمير طائرة مسيرة فوق الكرملين مطلع مايو. وكشفت الضربات الناجحة نقاط ضعف أنظمة الدفاع الجوي في موسكو. (العربية) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:03 | 2023-08-20
16:00 | 2023-08-20
15:46 | 2023-08-20
15:41 | 2023-08-20
14:41 | 2023-08-20
14:36 | 2023-08-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24