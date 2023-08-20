27
o
بيروت
27
o
طرابلس
25
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
26
o
زحلة
27
o
بعلبك
27
o
بشري
27
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
"قسد" تعلن القبض على قيادي بـ"داعش" في دير الزور
Lebanon 24
20-08-2023
|
14:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الأحد، إنها ألقت القبض على قيادي في تنظيم "داعش"، خلال عملية أمنية ضد خلية تابعة للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي.
وذكرت القوات، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن العملية جرت، السبت، في منطقة العزبة بريف دير الزور بعد متابعة لنشاطات الخلية "وبدعم بري وجوي من قوات التحالف الدولي".
Advertisement
وأضافت أنها ضبطت بحوزة "القيادي الإرهابي"، وثائق ومستندات وتسجيلات تثبت تواصله وتنسيقه مع قيادات من "داعش".
وذكرت "قسد" أنه كان له نشاطاً بارزاً في نقل المتفجرات وأدوات صناعتها، إلى جانب تأمين الذخائر، والأسلحة، والمعدات التقنية العسكرية، لتنفيذ عمليات إرهابية، وفق بيانها.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو "مُقرف" من وسط بيروت بعد حفل عمرو دياب.. شاهدوا "المهزلة"!
Lebanon 24
فيديو "مُقرف" من وسط بيروت بعد حفل عمرو دياب.. شاهدوا "المهزلة"!
01:16 | 2023-08-20
20/08/2023 01:16:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "صيرفة" يهمُّكم.. هذا ما فعله مصرف لبنان
Lebanon 24
خبرٌ جديد عن "صيرفة" يهمُّكم.. هذا ما فعله مصرف لبنان
03:15 | 2023-08-20
20/08/2023 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
20/08/2023 02:31:14
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة في دولة عربية.. فيلم إباحيّ يظهرُ على الطريق! (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة في دولة عربية.. فيلم إباحيّ يظهرُ على الطريق! (فيديو)
02:53 | 2023-08-20
20/08/2023 02:53:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين الراسي تكشف عن تعرضها للضرب يوم دفن شقيقها جورج الراسي
Lebanon 24
نادين الراسي تكشف عن تعرضها للضرب يوم دفن شقيقها جورج الراسي
23:00 | 2023-08-19
19/08/2023 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:03 | 2023-08-20
في بروكلين... اندلاع حريق "هائل"
16:00 | 2023-08-20
طائرات الـ "إف-16" في طريقها الى اوكرانيا.. هل تغير قواعد الحرب؟
15:46 | 2023-08-20
بعد الإعلان الكبير والمفاجئ عن قرب تسلمها.. زيلينسكي في قمرة قيادة إف 16
15:41 | 2023-08-20
مخطط عملية هروب كارلوس غصن "ينقلب عليه".. "القصة لم تنته بعد"
14:41 | 2023-08-20
من مصر الى المكسيك... طريق الهجرة طويل وصصعب
14:36 | 2023-08-20
بسبب غلاء المعيشة... اضراب في سوريا
فيديو
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة لماريا ابنة الياس المر في زفافها.. فنان حضر فجأة وأشعل الحضور (فيديو)
14:31 | 2023-08-20
20/08/2023 23:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
Lebanon 24
هاني شاكر يطلق أول فيديو كليب له بتقنيّة الذكاء الاصطناعي (فيديو)
16:00 | 2023-08-19
20/08/2023 23:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
حيوان غريب الشكل يحيّر المسؤولين.. شاهدوا الفيديو
04:28 | 2023-08-18
20/08/2023 23:18:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24