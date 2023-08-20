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"قسد" تعلن القبض على قيادي بـ"داعش" في دير الزور

Lebanon 24
20-08-2023 | 14:03
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قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، الأحد، إنها ألقت القبض على قيادي في تنظيم "داعش"، خلال عملية أمنية ضد خلية تابعة للتنظيم في ريف دير الزور الشرقي.

وذكرت القوات، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أن العملية جرت، السبت، في منطقة العزبة بريف دير الزور بعد متابعة لنشاطات الخلية "وبدعم بري وجوي من قوات التحالف الدولي".
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وأضافت أنها ضبطت بحوزة "القيادي الإرهابي"، وثائق ومستندات وتسجيلات تثبت تواصله وتنسيقه مع قيادات من "داعش".

وذكرت "قسد" أنه كان له نشاطاً بارزاً في نقل المتفجرات وأدوات صناعتها، إلى جانب تأمين الذخائر، والأسلحة، والمعدات التقنية العسكرية، لتنفيذ عمليات إرهابية، وفق بيانها.
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