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عربي-دولي

بسبب غلاء المعيشة... اضراب في سوريا

Lebanon 24
20-08-2023 | 14:36
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ذكرت منصات إعلامية محلية أن مئات السوريين شاركوا، الأحد، في إضراب عام احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار، في حين نُظمت تظاهرات متفرقة في جنوب البلاد، الذي يسيطر عليه النظام.

ويأتي هذا الإضراب، الذي يندر حدوثه، في محافظة السويداء بعد قرار الحكومة هذا الأسبوع رفع الدعم عن الوقود، مما أثر سلبًا على معيشة السكان الذين يعانون من جراء تدهور الاقتصاد السوري بعد 12 عامًا من النزاع.
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وذكرت منصة "السويداء24" الإخبارية أنها أحصت "أكثر من 40 نقطة احتجاج في محافظة السويداء اليوم الأحد، تجاوباً مع دعوات الإضراب العام، التي تجاوب معها أهالي المحافظة بشكل ملفت وغير مسبوق منذ عام 2011".

وأضافت القناة على فيسبوك أن "وسط مدينة السويداء، احتشد مئات المحتجين"، ونشرت صورًا لعشرات الأشخاص يتظاهرون في الشوارع، في حين بدت المتاجر المجاورة لهم مغلقة.

وكُتب على إحدى اللافتات "بدنا نعيش بكرامة، بدنا المعتقلين، بدنا مستقبل لأولادنا". (الحرة) 

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