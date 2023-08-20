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عربي-دولي
في بروكلين... اندلاع حريق "هائل"
Lebanon 24
20-08-2023
|
16:03
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تستجيب إدارة الإطفاء في مدينة نيويورك لحريق هائل في بروكلين اندلع بعد ظهر الأحد، وفقا لتقارير نقلتها شبكة فوكس نيوز الأميركية.
وسجل الحريق مقياس 5، وهو من أعلى مقاييس شدة الحرائق لدى سلطات الدفاع المدني المحلية، وفقا لموقع أكسيوس.
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ويصف الموقع مقياس الحريق 5 بأنه "حدث كارثي ونادر جدا، وهو أخطر مستوى في نظام الإنذار ويعني أن أكثر من 20 فرقة إطفاء سوف تكون في مكان الحادث"، ويضيف "في حالات أكثر ندرة، يمكن أن تصل الحرائق إلى إنذار بمقياس 6".
وبدأ رجال الإطفاء في الاستجابة للحريق بعد الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي لشرقي الولايات المتحدة الأميركية.
وبعد ساعة، نشرت Williamsburg 365 أن اثنين من رجال الإطفاء أصيبوا في الحريق "الضخم" في شارع لي وشارع ويليامزبرغ.
ولا تزال السلطات في المدينة الأميركية تكافح لإخماد النيران، وفقا للوكالة. (الحرة)
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