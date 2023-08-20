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عربي-دولي
بايدن سيحث الأميركيين على تلقي جرعة معززة من لقاح كورونا
Lebanon 24
20-08-2023
|
23:12
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قال مسؤول في البيت الأبيض إن إدارة الرئيس جو بايدن تخطط لحث جميع الأميركيين على الحصول على جرعة معززة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا هذا الخريف لمواجهة موجة جديدة من الإصابات.
وذكر المسؤول أنه في حين أن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أعلنت زيادة الإصابات، ومعدلات دخول المستشفيات بسبب الإصابة بالفيروس، فإن مستويات الإصابة الكلية لا تزال منخفضة.
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