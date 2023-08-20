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بدء تفريغ شحنة نفط إيرانية احتجزتها الولايات المتحدة

Lebanon 24
20-08-2023 | 23:14
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أظهرت بيانات تتبع السفن بدء تفريغ شحنة من النفط الخام الإيراني احتجزتها الولايات المتحدة بعد انتظار شهرين ونصف الشهر قبالة ساحل تكساس.

وترسو الناقلة سويز راجان، التي ترفع علم جزر مارشال، قبالة جالفستون، على بعد حوالي 80 كيلومتراً خارج هيوستون، منذ 30 أيار الماضي، غير قادرة على التفريغ لأن الوكلاء التجاريين يخشون أن يتجنب عملاء أي سفينة تقلها.
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لكن الأحد، اصطفت الناقلة "إم آر الفرات" التي ترفع علم ليبيريا بجوار الناقلة "سويز راجان" لإجراء نقل من سفينة إلى سفينة وتفريغ النفط الخام، وفقاً لبيانات تتبع السفن على "رفينيتيف أيكون".

وتحتاج الناقلة "سويز راجان"، وهي من طراز "سويزماكس"، إلى شركة شحن لنقل الخام إلى سفن أصغر، لأن حجمها ووزنها يقيدان دخولها الميناء مباشرة.

وفي غضون ذلك، هددت إيران بالرد على أي شركة تفرغ النفط الإيراني من الناقلة المحتجزة.
المصدر: الشرق
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