"سيناريو حرب شاملة"... الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تتحضران!

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بدأت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مناورات عسكرية سنوية، والتي تحاكي "سيناريو حرب شاملة".وتستمر المناورات، وفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، لمدة 11 يوماً، وتتضمن تدريبات مختلفة للطوارئ، والتدريب الميداني المتزامن، وتدريبات الدفاع المدني.يأتي انطلاق تلك المناورات، فيما ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية رسمية، أن زعيم البلاد كيم جونج أون أشرف على اختبارات إطلاق صواريخ كروز من سفينة حربية، في احتجاج واضح على المناورات التي ترفضها بيونغ يانغ.واتهمت الشرطة في كوريا الجنوبية، الأحد، قراصنة إلكترونيين من كوريا الشمالية، باستهداف المناورات المشتركة بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، التي انطلقت، الاثنين، على الرغم من عدم الكشف عن معلومات سرية.وتحمل المناورات اسم اسم "أولتشي فريدم شيلد"، وتهدف لتحسين القدرة على الرد على تهديدات كوريا الشمالية الصاروخية والنووية.