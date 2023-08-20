Advertisement

عربي-دولي

"هيلاري" تصل إلى المكسيك.. وتحذيرات من "فيضانات كارثية"

Lebanon 24
20-08-2023 | 23:36
A-
A+
Doc-P-1099363-638281968398334499.jpg
Doc-P-1099363-638281968398334499.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وصلت العاصفة المدارية هيلاري إلى اليابسة في شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، مصحوبة بأمطار غزيرة قبل أن تتجه نحو جنوب غربي الولايات المتحدة حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث فيضانات "كارثية" قد تعرض حياة الناس للخطر.
Advertisement

ولقي شخص حتفه في المكسيك، وسط تقارير عن سيول في شبه الجزيرة حيث تضررت بعض الطرق بشدة. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيولا جارفة تتدفق في شوارع المدينة.

وفي الولايات المتحدة، أحدثت العاصفة قبل وصولها بالفعل فوضى في الرحلات الجوية والأحداث الرياضية، بينما طالب المسؤولون السكان بالبقاء في منازلهم وإبقاء إمدادات الطوارئ في المتناول.

ومن المنتظر أن يصحب العاصفة هيلاي هطول أمطار غزيرة على العديد من أنحاء جنوب غربي الولايات المتحدة الأكثر اعتيادا على الظروف الجافة.

وقال الجيش في المكسيك إنه نقل نحو 1900 شخص إلى ملاذات في باخا كاليفورنيا.

كما أغلقت السلطات المدارس وألغت بعض الأنشطة غير الأساسية حتى يوم غد الاثنين. وحثت السلطات في تيخوانا، ثاني أكبر مدينة في المكسيك، الناس في المناطق المعرضة للخطر على الانتقال إلى ملاجئ مؤقتة.

وذكر موقع فلايت أير الإلكتروني أن السلطات ألغت نحو 250 رحلة جوية كانت مقررة، الأحد، في مطار سان دييغو الدولي و364 رحلة أخرى غدا.
ش
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:59 | 2023-08-21
02:46 | 2023-08-21
02:14 | 2023-08-21
02:03 | 2023-08-21
01:34 | 2023-08-21
01:22 | 2023-08-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24