"هيلاري" تصل إلى المكسيك.. وتحذيرات من "فيضانات كارثية"

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وصلت العاصفة المدارية هيلاري إلى اليابسة في شبه جزيرة باخا كاليفورنيا المكسيكية، مصحوبة بأمطار غزيرة قبل أن تتجه نحو جنوب غربي الولايات المتحدة حيث حذر خبراء الأرصاد الجوية من احتمال حدوث فيضانات "كارثية" قد تعرض حياة الناس للخطر.ولقي شخص حتفه في المكسيك، وسط تقارير عن سيول في شبه الجزيرة حيث تضررت بعض الطرق بشدة. وأظهرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي سيولا جارفة تتدفق في شوارع المدينة.وفي الولايات المتحدة، أحدثت العاصفة قبل وصولها بالفعل فوضى في الرحلات الجوية والأحداث الرياضية، بينما طالب المسؤولون السكان بالبقاء في منازلهم وإبقاء إمدادات الطوارئ في المتناول.ومن المنتظر أن يصحب العاصفة هيلاي هطول أمطار غزيرة على العديد من أنحاء جنوب غربي الولايات المتحدة الأكثر اعتيادا على الظروف الجافة.وقال الجيش في المكسيك إنه نقل نحو 1900 شخص إلى ملاذات في باخا كاليفورنيا.كما أغلقت السلطات المدارس وألغت بعض الأنشطة غير الأساسية حتى يوم غد الاثنين. وحثت السلطات في تيخوانا، ثاني أكبر مدينة في المكسيك، الناس في المناطق المعرضة للخطر على الانتقال إلى ملاجئ مؤقتة.وذكر موقع فلايت أير الإلكتروني أن السلطات ألغت نحو 250 رحلة جوية كانت مقررة، الأحد، في مطار سان دييغو الدولي و364 رحلة أخرى غدا.