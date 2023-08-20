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عربي-دولي
في البرازيل... مقتل سبعة أشخاص وإصابة العشرات بانقلاب حافلة (صور)
Lebanon 24
20-08-2023
|
23:48
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لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم ودخل 27 آخرون إلى المستشفى في جنوب شرق البرازيل، عندما فقد سائق السيطرة على حافلة تقل مشجعين لكرة القدم على طريق جبلي، وفقا لما ذكره مسؤولون في الإطفاء.
ووقع الحادث على طريق سريع بالقرب من بيلو هوريزونتي في ولاية ميناس جيرايس.
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وقال ركاب أجرى موقع "جي 1" مقابلات معهم إن السائق صرخ قائلا إنه فقد الفرامل قبل فترة وجيزة من فقدانه السيطرة على الحافلة.
وكان أكثر من 40 مشجع لنادي كورينثيانز الواقع في ساو باولو على متن الحافلة، عائدين من مباراة الأمسية السابقة في بيلو هوريزونتي.
وأبلغ فرناندو فرويس، مسؤول في قسم الإطفاء في ميناس جيرايس، عن عدد الضحايا لكنه لم يذكر حالة أولئك الذين نقلوا إلى المستشفى.
وقالت الوكالة الوطنية للنقل البري في البلاد في بيان إن الحافلة غير مسجلة وتفتقر إلى إذن لنقل الركاب بين مختلف الولايات.
وأرسلت أندية من مختلف أنحاء البرازيل، بالإضافة إلى الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، تعازيها لأسر وأصدقاء الضحايا.
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